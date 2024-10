Freddie Freeman, MVP de Serie Mundial, recuerda a Toro Valenzuela: 'Ojalá estuviera aquí'

Freddie Freeman, jugador de los Dodgers y MVP de la Serie Mundial, habló al término del Juego 5 contra Yankees y recordó al pitcher mexicano recién fallecido, Fernando 'Toro' Valenzuela.

En conferencia de prensa, Freeman aseguró que el triunfo de los angelinos está dedicado a Valenzuela y señaló que le hubiera gustado que Valenzuela lo viera.

“Es difícil ponerlo en palabras. Mi madrastra es de Los Ángeles. Ella creció viendo a Fernando… lo que significa Fernando en la ciudad de Los Ángeles; y no solo en Los Ángeles, sino para los aficionados al beisbol en todo el mundo.

“Me gustaría que estuviera aquí. Me alegro de que él está ahí arriba probablemente con mi mamá saltando de arriba a abajo en este momento. Así que me alegro que lo hayamos podido traer a casa (Trofeo del Comisionado). Un poco agridulce, pero me alegro que fuéramos capaces de hacerlo por Fernando y su familia”, dijo.

Los Dodgers consiguieron su octavo título de Serie Mundial, lo que los coloca como una de las franquicias más ganadoras de la MLB.

