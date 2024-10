Gerrit Cole lamentó muerte de Fernando Valenzuela previo a la Serie Mundial: 'Triste que no esté aquí'

Todo listo para el arranque de la Serie Mundial. Este viernes Yankees y Dodgers se verán las caras en el Juego 1 en la Serie que definirá al campeón, sin embargo, tendrán que enfrentarse sólo un par de días después del fallecimiento de Fernando Valenzuela, un suceso que ha afectado a más de uno de los jugadores.

Gerrit Cole, pitcher de los Yankees y abridor del juego 1, habló sobre fallecimiento del histórico beisbolista mexicano. El lanzador elogió la carrera del ‘Toro’ y aseguró que está profundamente triste por el suceso. Asimismo, lamentó que el mexicano no pudiera presenciar la Serie entre Los Ángeles y Nueva York.

“Me entristeció mucho leerlo el otro día… creo que lo había visto de pasada tal vez una o dos veces y había oído que tenía un problema hace algunas semanas; pero, ya sabes, no sabía mucho al respecto. Me tomó desprevenido. Yo estaba profundamente triste.

“Uno de los grandes Dodgers de todos los tiempos. Uno de los grandes jugadores mexicanos de todos los tiempos. Es una leyenda. Es triste que no esté aquí para esta Serie (Mundial), pero probablemente tenga una gran una escena para nosotros arriba”, mencionó Gerrit Cole en conferencia de prensa.

Así como Cole se expresó sobre Fernando Valenzuela, otros jugadores que disputarán la Serie Mundial, también dieron algunos comentarios sobre el histórico pelotero. Giancarlo Stanton, Aaron Judge y Juan Soto dieron varios elogios sobre el Toro.

Los Ángeles Dodgers anunciaron que portarán un parche en honor a Fernando ‘El Toro’ Valenzuela. Dicho conmemorativo será usado en todos los juegos que se jueguen en este Clásico de Otoño ante New York Yankees.

