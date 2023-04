Joey Meneses firmó la mejor actuación mexicana de este domingo en las Grandes Ligas

En esta ocasión fue Joey Meneses el hombre que alzó la mano por México en la jornada dominical de Grandes Ligas, poniendo a los peloteros tricolores entre los más encendidos en este inicio de campaña.

Ayer el jugador de los Nationals de Washington pegó el sencillo con el que su equipo derrotó 7-6 a Cleveland. El sinaloense mandó la bola por el lado derecho del diamante para mandar a la registradora a C.J. Abrams. Luego de 16 encuentros para el equipo de la capital de los Estados Unidos, Meneses se ubica como segundo en más apariciones al bat con 63, solo debajo de Jeimer Candelario con 67. Es tercero con más hits con 15 y líder en dobletes con cuatro.

El excelente desempeño que tuvieron los peloteros mexicanos en el pasado Clásico Mundial, se sigue extendiendo ahora a la temporada de la Gran Carpa.

El 'Cabajoey'' no es el único que está teniendo un buen papel con su respectiva novena. Rowdy Téllez dio uno de los cuatro hits de Milwaukee en el triunfo contra San Diego. Alex Verdugo por Boston pegó dos imparables y anotó la carrera definitiva para que los Red Sox vencieran apenas 2-1 a Los Angeles Angels.

El catcher de los Dodgers, Austin Barnes aportó un imparable, al igual que Alan Trejo con los Rockies de Colorado.

Esto es apenas una muestra que los mexicanos han aportado con el madero, lo cual no ocurría con tanta frecuencia en otros años, cuando los lanzadores eran los que más se destacaban en Las Mayores. En esta gama de nombres no salen otros jugadores que ayer, por alguna circunstancia, no jugaron o se fueron en blanco, pero al igual que los otros, han estado candentes en el ataque.

Sin echar las campanas al vuelo y tomando todo con reservas, este arranque de temporada es esperanzadora para poder ver a más de un mexicano de cuadro, que es seleccionado al Juego de Estrellas o quizá que termine como líder a final de campaña, de alguno de los rubros para un jugador ofensivo.

Su papel no se limita al bat sino también con el guante y eso habla de lo completos que se están viendo.

Randy

Es líder de Tampa Bay en carreras impulsadas con 17, ayer no vio acción en el encuentro en el encuentro contra Toronto, pero el cubano-mexicano ha sido pieza fundamental en el espectacular comienzo de los Rays al arrancar con marca de 14-2.

Meneses

Ha estado viendo acción como bateador designado. Sus actuaciones en el plato lo ponen entre los mejores de los Nationals. Tiene que mejorar al momento de estar en el plato, ya que es el tercer jugador de su equipo con más ponches, pero en general conecta al momento oportuno.

Rowdy

Es líder de los Brewers con cinco cuadrangulares y se encuentra en el segundo puesto con 12 carreras impulsadas. En este aspecto lleva ocho impulsadas en los últimos seis encuentros. También lidera el rubro de bases total con 28, dos por encima de Willy Adames, Garrett Mitchell y Brian Anderson.

Kirk

Alejandro Kirk ha ido un tanto lento, ya que apenas suma 37 apariciones al bat, cuatro carreras anotadas, un home run y nueve carreras impulsadas, pero sabemos que en cualquier momento el tijuanense tiene el poder para despertar y mejor sus cifras.

Paredes

Ha sido titular indiscutibles con Tampa Bay y también pieza clave en el tremendo arranque de campaña de la novena de la Florida. Por el momento, Isaac no lidera ninguno de los rubros del equipo, pero ya supera las 40 apariciones, el bat y el doble dígito en carreras impulsadas y bases totales.

Verdugo

El jardinero de Boston ha tenido uno de los mejores arranques como profesional. Se ha parado más veces al plato que nadie en Red Sox con 63, encabeza a su novena en promedio de bateo con .317 y hits con 20. También es uno de los que menos se poncha en el equipo, apenas con siete.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: MLB: LAS NUEVAS REGLAS YA DEMOSTRARON UN CAMBIO IMPORTANTE EN LAS GRANDES LIGAS