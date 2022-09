José Urquidy reveló que estuvo cerca de salir de Astros: 'Viví días con incertidumbre sobre mi futuro'

A mitad de la presente campaña el lanzador mexicano José Urquidy estuvo cerca de dejar Houston, diversas novenas preguntaron por él y tentaron a la organización para un posible cambio; sin embargo, no se concretó nada y el sinaloense se mantuvo en la rotación de los Astros haciendo, hasta el momento, un excelente papel.

Urquidy aceptó que vivió momentos de incertidumbre por saber qué pasaría con su futuro, pero la confianza que el manager Dusty Baker de quedarse la ha pagado con los mejores números de su carrera.

“Fue un tiempo muy difícil, creo que fueron ahí tres o cuatro días que estaba con la incertidumbre de qué iba a pasar conmigo, por ahí me metía a mis redes sociales y lo único que veía era que me iban a cambiar, fueron días muy incómodos. Sí supe que varios equipos estaban interesados en mí, pero si fueron días que viví con esa incertidumbre de qué iba a pasar conmigo o a qué equipo iba a parar, pero gracias a dios estoy aquí”, confesó el mexicano en charla con medios nacionales.

El abridor derecho atraviesa por su mejor momento desde que llegó a la Gran Carpa en 2019. En este 2022 suma 13 victorias, 151 innings pichados, 121 ponches, todos estos récords personales. Sus 13 triunfos lo colocan en la tercera posición de los Astros detrás de los 16 de Justin Verlander y los 15 de Framber Valdez. En este sentido el de Mazatlán indicó que sin duda le gustaría terminar como líder o igualar por lo menos a Verlander.

“Qué felicidad me daría, ya los ganados que tengo es una cantidad muy buena para mi carrera, ojalá que estas salidas que me quedan, creo que me quedan tres o cuatro por ahí, salga victorioso. Créeme que cada vez que me toca lanzar doy lo mejor para poder ganar y ojalá que sí llegue al mismo récord que Verlander, creo que sí lo puedo alcanzar”, respondió.

No obstante, el comienzo de campaña no fue el idóneo, ya que hasta el 28 de mayo sumaba marca de 4-2, con tres salidas sin decisión y había lanzado no más de seis entradas y dos tercios hasta hizo varios cambios en sus lanzamientos.

“Antes de que empezara la campaña añadí un pitcheo más a mi staff de pitcheo que fue la recta cortada, la tiré en spring training, la tiré a principio de temporada. Yo creo que eso me estaba afectando porque fue un pitcheo que la verdad la practique muy rápido y un pitcheo muy cómodo para los bateadores. Cuando no me hacían swing era bola, entonces decidí dejarlo de tirar. Empecé tirar más mi slider y se empezó a reflejar en los números, empecé a ganar más juegos, más ponches. Hubo gente que me aconsejó que lo dejará de lanzar (recta cortada) y lo hice y me resultó”, apuntó.

Finalmente, el mexicano apuntó que dentro del equipo no se han fijado la meta de romper el récord de victorias en su historia en una campaña que es de 107, lo cual lograron en 2019, por ahora solo desean seguir teniendo actuaciones sólidas que de cara al inicio de los Playoffs.

“Aquí en el clubhouse no hablamos de récords y esas cosas, nosotros lo que simplemente hacemos es jugar beisbol. Créeme que hacemos récords y no nos damos cuenta hasta el otro día. Ojalá y sí lo podamos lograr, pero aquí adentro del clubhouse estamos día por día, juego por juego, jugada por jugada y así es como hemos estado jugando esta temporada”, finalizó.

