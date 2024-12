Los Red Sox se preparan para firmar al veterano lanzador de los Dodgers Walker Buehler

Los Boston Red Sox llegaron a un acuerdo para firmar a Walker Buehler, ex de Los Angeles Dodgers y quien lanzó el último out en la pasada Serie Mundial en la que los angelinos se coronaron ante los New York Yankees.

Buehler llegará a Boston tras ser campeón | INSTAGRAM @buehlersdayoff21

Russell Dorsey de Yahoo Sports reportó que el lanzador de 30 años tiene un examen físico pendiente antes de firmar su nuevo contrato. A partir de ese momento, distintos informes señalan que ya es un hecho su contratación.

Según diversas fuentes, Buehler ya viajó a Boston para firmar por un año a cambio de 21.05 millones de dólares. Con ello, se sumará a Garret Crochet, ex de los Chicago White Sox.

Buehler fue jugador importante en la pasada Serie Mundial | INSTAGRAM @buehlersdayoff21

El zurdo de 25 años se incorporó el pasado 11 de diciembre y él junto con Buehler renovarán la rotación en la que se encuentran Lucas Giolito, Tanner Houck y Brayan Bello.

También se sumará Patrick Sandoval, quien se espera que se recupere de la cirugía Tommy John hacia la segunda mitad de la temporada.

El acuerdo será por un año, según reportes | INSTAGRAM @buehlersdayoff21