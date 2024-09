MVP, Cy Young y más: Favoritos para ganar premios de la temporada 2024 de MLB

A falta de los juegos del lunes entre Braves y Mets, la temporada regular 2024 de Grandes Ligas ha terminado. Tras 162 juegos, los ganadores del MVP de la Liga Nacional y Americana, además del Cy Young parecen tener claros ganadores. Sin embargo, aquí te presentamos los números de cada pelotero favorito a los premios.

MVP - JUGADOR MÁS VALIOSO

Liga Nacional: El primer 50/50 en la historia de MLB fue hecho por Shohei Ohtani, por lo que el MVP parece que se lo llevará él de manera unánime. La estrella de los Dodgers lideró en la Nacional con 54 jonrones, 130 carreras producidas y terminó con promedio de bateo de .310, solo por detrás de Luis Arraez (.314), por lo que rozó la Triple Corona. Aunque no pudo pitchear, el japonés firmó una temporada legendaria en Grandes Ligas. Asimismo, podría ser el primer bateador designado en ganar este premio.

Liga Americana: Aaron Judge rozó una temporada de 60 cuadrangulares y al igual que Ohtani, estuvo cerca de lograr la Triple Corona. El ‘99’ y capitán de los Yankees de Nueva York lideró en el departamento de cuadrangulares con 58, en el de carreras producidas con 144 y bateó para .322 (3ro en MLB). Además, fue primero en bases por bolas negociadas (133), OBP (.458), OPS (1.159), WAR (10.8), OPS+ (223) y más, por lo que parece que también se lo llevará por unanimidad.

CY YOUNG - MEJOR PITCHER

Liga Nacional: A expensas de lo que haga el lunes contra Mets, todo apunta a que Chris Sale (abridor de Atlanta Braves) ganará el primer Cy Young de su carrera. Y es que el lanzador zurdo lidera en la LN con 18 victorias, 225 ponches y una efectividad de 2.38. La única estadística que podría verse afectada es su ERA, sin embargo, de no recibir más de dos carreras ante Mets, el pitcher de 35 años ganaría la Triple Corona y además de ser candidato a Cy Young, también podría ganar el premio al ‘Regreso del Año’.

Liga Americana: El ‘as’ de Detroit Tigers, Tarik Skubal, consiguió la Triple Corona de la Liga Americana, por lo que se perfila a ganar el primer Cy Young para un lanzador de Tigers desde aquel 2013 donde lo logró Max Scherzer. Aníbal fue líder del departamento de victorias con 18, fue el pitcher con más ponches con 228 y tuvo la mejor efectividad con un 2.39.

ROOKIE OF THE YEAR - NOVATO DEL AÑO

Liga Nacional: La pelea por el Novato del Año estuvo pareja durante todo el año, por lo que aún no hay claro favorito. Las opciones están entre Paul Skenes (pitcher de Pittsburgh Pirates) y Jackson Merrill (San Diego Padres). El lanzador de Pirates tuvo una ERA de 1.96, marca de 11-3, WHIP de 0.95 y 170 ponches en 133 innings lanzados. Por otro lado, Merrill pegó 24 jonrones, produjo 90 carreras, robó 16 bases, tuvo un OPS de .826, además de que pegó múltiples hits ‘clutch’ que le dieron victorias a la novena de San Diego.

Liga Americana: En el Nuevo Circuito, el candidato número uno para ganar el ‘Rookie of the Year’ es el abridor de los Yankees de Nueva York, Luis Gil. El lanzador de 26 años lanzó en 29 juegos con una marca de 15-7, registró una efectividad de 3.50, ponchó a 171 bateadores y tuvo un WHIP de 1.19 en 151.2 innings lanzados. Otros candidatos al premio son Coltom Cowser (OF de Orioles), Austin Wells (catcher de Yankees) o Mason Miller (relevista de Athletics).

Además de estos premios, también se otorgarán los Guantes de Oro (mejores defensivos de cada posición), Bats de Plata (mejores bateadores en cada posición), además de los seleccionados al 1st MLB Team y más.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Trevor Bauer se corona como pitcher del año en la LMB con los Diablos Rojos