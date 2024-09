Trevor Bauer pasará a la historia como el abridor que rompió la sequía de los Diablos Rojos del México, misma que se quedó en una década sin poder proclamarse como campeones en la Liga Mexicana de Beisbol, además de ser el primer campeonato de Bauer en el beisbol profesional.

A pesar de esto, Bauer todavía no sabe si se quedará con los Diablos Rojos del México o si volverá a Estados Unidos para buscar una oportunidad en el beisbol de las Grandes Ligas, donde no lanza desde la temporada 2021 cuando llegó a Los Angeles Dodgers.

Trevor Bauer estuvo en ESPN este jueves donde, entre otras cosas, dejo abierta la puerta para quedarse, al menos, una temporada más con la novena de la Ciudad de México, aunque también confesó que no sabe lo que le depara el futuro.

"No hay ninguna razón por la que no volvería a los Diablos. He disfrutado cada parte de la temporada. Ha sido genial. La organización, la afición, los jugadores, todo eso. Simplemente, no sé qué me depara el futuro en este momento", comentó para ESPN.

Asimismo, el pelotero comentó que no ha tenido tiempo para poder sentarse a platicar con su agente o con alguien de la organización escarlata para saber si hay posibilidades de que permanezca o si buscará volver a la Major League Baseball.

"No estoy seguro todavía. Anoche tuvimos nuestra celebración. Y he estado tratando de empacar mis cosas y prepararme para regresar a casa. Y también la celebración y las entrevistas y cuidar a los fans y todo. Así que no he tenido la oportunidad de sentarme y mirar lo que estoy haciendo con mi futuro", finalizó.

