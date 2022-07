Yankees: Dueño del equipo aseguró que negociarán con Aaron Judge hasta la agencia libre

Los New York Yankees han tenido una gran primera mitad de temporada de la mano del toletero Aaron Judge.

Sin embargo, en medio de la algarabía, el dueño de la novena de New York, Hal Steinbrenner, aseguró que no habrá una extensión de contrato para Aaron Judge, por lo menos hasta la agencia libre.

"Sin importar lo que suceda durante esta temporada, no daremos más informes sobre la situación. Simplemente no lo haremos. Estoy completamente de acuerdo con Aaron en que esto no puede de ninguna manera ser una distracción", declaró Steinbrenner durante conferencia por Zoom.

"No he ocultado que quiero ser un miembro de los Yankees de por vida”, dijo Judge en abril. “Quiero darle un título a New York. Quiero hacerlo por los aficionados aquí. Son parte de la familia. Ésta es mi casa y es lamentable que no hayamos concretado algo. Pero tengo que hacer mi trabajo en el terreno. Ahora debo poner mi atención sobre todo eso y jugar”.

Hace unas semanas, ambas partes llegaron a un acuerdo de un año a cambio de 19 millones de dólares para 2022 y así evitar una audiencia de arbitraje salarial.

