Artur Beterbiev rechaza pelea con Canelo Álvarez: 'No me interesa pelear con él'

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue venciendo a cada rival que enfrenta, sin embargo, esto significa que cada vez hay menos retadores. Ahora, uno de los nombres que ha salido para ser el nuevo rival del boxeador mexicano ha rechazado la pelea.

Artur Beterbiev, pugilista ruso, confesó que ‘no le interesa’ pelear con el Canelo, pues este no sólo no pelea en la misma categoría de las 175 libras, sino que la última vez que disputó un combate en este peso, terminó cayendo ante Dmitry Bivol.

Durante una reciente participación en el podcast The Stomping Grounds, el ruso comentó, “Cuando Álvarez tenga un cinturón de mi división, en ese momento tendré ganas de pelear con él. En este momento, no lo creo, realmente no me interesa tener una pelea contra Canelo”.

Beterbiev, de 39 años, actualmente tiene un récord de 20 victorias con todas ellas ganadas por nocaut. Además, ostenta los títulos de Campeonato Mundial de Peso Semipesado de la FIB, Peso semipesado del WBC y Peso semipesado mundial de la OMB.

Canelo Álvarez ahora tendrá que buscar un nuevo rival para enfrentar el próximo mayo donde buscará defender sus títulos una vez más. Entre los rivales aparecen Terence Crawford, William Scull y una vez más, David Benavidez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Edgar Berlanga explota contra Óscar de la Hoya: “Eres un miserable saco de mie…”