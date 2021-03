Canelo Álvarez: David Benavidez aseguró que noquearía al mexicano

Previo a medirse a Ronald Ellis el próximo 13 de marzo el estadounidense David Benavidez aseguró que podría noquear a Saúl 'Canelo' Álvarez en una pelea.

"¡Lo noquearé, lo detendré! Se necesitan muchas pelotas para decirlo, pero la razón por la que lo digo es porque estoy muy, muy seguro que soy el único que puede vencer y parar a Canelo", aseguró Benvidez para TMZ Sports.

"Los mejores peleadores que enfrentó (Canelo), se vieron como asustados de él y lo respetaron bastante. Pero yo, siento que soy como un león joven y hambriento. Necesito esa pelea porque quiero mostrarle a los fans lo bueno que soy", agregó.

El nacido en Phoenix, Arizona, reveló que el Canelo buscará evadir un combate contra él, pero confía que la presión de los aficionados y los medios podrían realizar el combate.

"Me intentará evadir lo más que se pueda, pero siento que al final del día, esta pelea la pedirán. No por mí, sino por todos. Todos lo querrán ver después de que venza a Billy Joe Saunders y Caleb Plant, ¿quién más estará ahí para pelear que no sea David Benavidez?", aseguró el excampeón del CMB.

