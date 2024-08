Canelo explica por qué Berlanga: “Para la gente, México vs Puerto Rico siempre son buenas peleas”

La gran pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez está cada vez más cerca, el 14 de septiembre el boxeador mexicano se enfrentará a Edgar Berlanga y, en la previa, el gran campeón azteca ha confesado la razón por la cual escogió pelear con el puertorriqueño.

En una entrevista para el pódcat Sway´s Universe, el mexicano aseguró que la razón por la cual Berlanga peleará con él en septiembre es porque, tanto Canelo como su equipo, consideran que es la mejor opción para el entretenimiento de la gente.

“Escogimos a Edgar porque es lo más interesante para la gente, México vs Puerto Rico siempre son buenas peleas, por eso lo escogimos, venimos del México vs México y fue una buena pelea”, comentó Canelo cuando se le cuestionó sobre el tema Berlanga.

“Ya peleé con todos, me merezco escoger contra quien quiero pelear”

Canelo también aseguró que ahora, después de todo el tiempo que ha pasado boxeando, él merece hacer lo que él quiera, que él está abierto a pelear con quien sea, pero, en su posición, él puede darse el lujo de escoger contra quien quiere subirse al encordado.

"Siempre han pedido que pelee con alguien, Golovkin, Cotto, Calum Smith, Mayweather, Lara, Sounders y peleé con todos, ahora puedo hacer lo que quiera, me lo merezco, estoy dispuesto a pelear con quien sea, pero ahora, en la posición en la que estoy, yo escojo con quién pelear", comentó Canelo.

Asimismo, el mexicano aseguró que no quiere excusas, pero también aceptó que la gente y los aficionados siempre van a hablar.

“La gente siempre habla, recuerda cuando decían tienes que pelear con Golovkin, Golovkin, Golovkin, él te está pidiendo y tuvo 36 rounds y no hizo una mierda. He escuchado que se ven bien peleando con otro pero no es lo mismo pelear con Canelo", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡HAY TIRO! JULIO CÉSAR CHÁVEZ ANUNCIA ENFRENTAMIENTO CON FLOYD MAYWEATHER JR