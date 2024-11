Jake Paul lanza dardo a Canelo Álvarez: "Si no acepta pelear es un p..."

Mike Tyson y Jake Paul compartieron escenario durante un evento promocional del combate que se emitirá en directo a través de Netflix el próximo 15 de noviembre.

En medio de la expectativa, Jake Paul aprovechó la oportunidad para hacer una declaración audaz y comprometedora.

Dirigiéndose a su madre, presente en el público, Paul expresó su confianza en la victoria: “Mamá, te prometo que he nacido para esto. Dios me ha destinado para esto. El universo me ha elegido. Yo, Jake Joseph Paul, noquearé a Mike Tyson el viernes, 15 de noviembre. Está escrito en los p** libros de historia”, afirmó cuando le preguntaron sobre el próximo combate.

Pero las provocaciones de Jake Paul no se detuvieron ahí. En respuesta a una pregunta de la presentadora sobre una posible pelea contra Canelo Álvarez, Paul lanzó un duro mensaje: “Podría serlo si no fuera una jodida put*,” declaró con firmeza, dejando claro que sus intenciones en el ring van más allá del combate contra Tyson.

