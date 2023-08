Julio César Chávez espera que no haya revancha entré Navarrete y Valdez

Julio César Chávez, exboxeador y actualmente analista de boxeo, elogió el buen rendimiento de “Vaquero” Navarrete luego de su triunfo sobre Óscar Valdez, aunque también expresó sus deseos respecto a un segundo episodio entre ambos boxeadores.

Luego del combate “La Leyenda” comentó que Valdez es un buen boxeador, pero que no le agradó que siempre se quedó a un golpe de llevarse la victoria ante “El Vaquero” Navarrete.

Una vez concluida la pelea el expeleador mexicano comentó que no espera una revancha, asegurando que, al menos a título personal, no le gustaría un segundo encuentro entre “Vaquero” y Óscar Valdez.

“No, no me gustaría la verdad, la verdad no, pero, vamos a ver…” fue lo que contestó Chávez luego de que se le cuestionara si ve viable que exista un segundo combate.

Recordemos que “Vaquero” Navarrete retuvo su campeonato Superpluma de la OMB ante Óscar Valdez por decisión unánime, esto después de que las calificaciones de los jueces dieran 116-112, 118-110 y 119-109 en favor de Navarrete.

