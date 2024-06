Manny Pacquiao afirma estar buscando retomar su carrera como boxeador

Busca recuperar u título. Manny Pacquiao parece estar cansado del retiro, pues aseguró que tiene en la mira volver al cuadrilátero a finales de su año por el cinturón wélter del Consejo Mundial de Boxeo.

El histórico filipino lleva ya casi tres años sin entrar al ring. La última vez que lo hizo fue en agosto de 2021 ante Yordenis Ugás. En aquella ocasión perdió el título mundial Superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo por decisión.

Ahora estaría buscando volver al ring para enfrentar al mexicoamericano Mario Barrios este otoño en Las Vegas. La pelea sería por el título del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los Wélter.

“Estamos negociándolo e intentando que se materialice. Aún queda mucho por hablar, por platicar, pero estamos en pláticas abiertas”, detalló Manny ante la prensa. Además, con respecto a su edad Pacquiao confesó para ESPN que, “Hice historia a los 40 años venciendo a Keith Thurman y siento que a los 45 años me queda mucho en el juego ya que no he recibido mucho castigo en los últimos años... Quiero salir a hacer historia".

Cabe destacar que Pacquiao es el único campeón de boxeo en ocho divisiones. Ganó su primer título en 1998 en 112 libras a los 19 años. Su última victoria por un título fue contra Thurman en julio de 2019 en 147 libras. Ahora este 2023 estaría buscando otro título.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SALIÓ EL PEINE! “CANELO QUISO MÁS DINERO”: BENAVIDEZ HABLA DE LA PELEA FRUSTRADA