Mike Tyson carga contra 'Canelo' Álvarez: "Es una vergüenza para México"

El legandario boxeador estadounidense, Mike Tyson criticó al mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez por evitar la pelea ante David Benavidez, la cual tanto la afición como el propio pugilista de 27 años desean altamente.

Tyson consideró "una vergüenza" que 'Canelo' se niegue a la pelea contra Benavidez, a quien llamó el mejor del mundo, en un Top 5 que realizó de boxeadores.

"¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo de perder? ¿No quiere dar a los fanáticos la pelea que ellos quieren ver? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero? Esto es una vergüenza para el boxeo y para México", mencionó en el podcats Pound 4 Pound.

Y es que 'Canelo' declaró anteriormente que la pelea de Tyson contra Jake Paul no le interesa a los aficionados del boxeo, sino que, es para otro tipo de audiencia.

"Para nada me interesa ver eso y por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso", dijo Álvarez anteriormente.

