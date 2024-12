Rafael 'El Divino' Espinoza defenderá su título del OMB ante Robeisy 'El Tren' Ramírez

Este sábado 7 de noviembre, el jalisciense Rafael 'El Divino' Espinoza defenderá su título mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo en una pelea de revancha que promete sacar chispas ante el cubano Robeisy 'El Tren' Ramírez. Esta reyerta será el platillo coestelar en una noche de desquites que se celebra en el Footprint Center de Phoenix, Arizona, donde Emanuel Navarrete y Oscar Valdez tendrán la función estelar.

'El Divino', originario de Zapopan, Jalisco, buscará de una vez por todas consolidarse como uno de los mejores boxeadores de la división de peso pluma al enfrentarse de nueva cuenta al de Cienfuegos, a quien le arrebató el cetro exactamente hace un año.

"Es una oportunidad de nuevo que yo quise tomar para demostrarle al mundo otra vez que el 'Divino' es el campeón. Realmente estoy muy emocionado, muy contento de estar en esa función y de que se llegue el día para la pelea", declaró Espinoza en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Luego de una verdadera guerra en la que ambos pugilistas tocaron la lona, Rafa terminó con el puño en alto luego de ganar por decisión dividida al cerrar la batalla con un gran volumen de golpes, por lo que en esta ocasión planea ir con la misma determinación.

"Yo estoy preparado para lo que se hacer, que es pelear, tirar golpes y entregarme arriba del ring. Ahora, todo depende de cómo vaya pasando la pelea, cómo vaya funcionando, no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que cuando fui por el título no tenía nada y di todo, entonces en esta ocasión que voy a defender mi título, obviamente voy a hacer lo mismo, y de mi parte va a ser una entrega total", aseguró.

Para el jalisciense, un triunfo sin importar cual sea la vía, lo consolidará en las 126 libras: "Siendo ganador, yo creo que me consolidaría [en la división] sin necesidad de knockout. Pero sí te puedo decir que estoy muy fuerte, me siento más fuerte mentalmente y físicamente que la primera vez. He madurado mucho y yo creo que también eso es un beneficio para mí", resaltó.

En cuanto a su rival, 'El Divino' espera que llegue un verdadero 'Tren', para que así no quede ninguna duda de su reinado: "Obviamente lo estamos esperando, el mejor Robeisy. Estamos esperando su mejor versión y por eso también nosotros nos estamos preparando igual. Y sí, eso es lo que realmente queremos, ¿no? Esperar el mejor, saber que viene de la mejor manera y que no haya excusas ni nada para decir después", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Curmel Moton, boxeador que es apadrinado por Mayweather, es objeto de burlas por peso