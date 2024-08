'Rey' Picasso asegura que por el título mundial 'iría a Japón, Estados Unidos o la luna'

Quiere el título mundial. David ‘Rey’ Picasso sigue festejando tras haber retenido su cinturón en la Arena México. El pugilista mexicano venció al armenio Azat Hovhannisyan en la división super gallo para mantener el Cinturón Plata de la CMB, sin embargo, no está conforme con eso.

Tras su triunfo en la Ciudad de México, Picasso confesó estar listo para buscar el título mundial. En entrevista en el ring el mexicano aseguró que iría a ‘Japón, Estados Unidos o la Luna’ para buscar vencer a Naoya Inoue.

“Ya estoy listo, espero que sea pronto, estoy contento, las estrategias ganan peleas, yo encantado de enfrentarlo (Naoya Inoue), no importa si es aquí (México), en Japón, en Estados Unidos o en la luna, mientras sea cuadrado el ring yo estoy listo, si la pelea fuera en Japón me gustaría ir los 3 meses preparar ahí para hacer una gran pelea, no tengo miedo”, expresó ‘Rey’.

Cabe destacar que apenas hace unos meses el ‘Monstruo’ japonés noqueó a otro mexicano en Luis ‘Pantera’ Nery en el Tokio Dome. Para mantener su invicto con 27 peleas ganadas, de las cuales 24 fueron por KO.

Picasso por su parte buscará mantener su invicto de 29 triunfos en 30 peleas (un empate ante Martin Jimenez Delgado). 16 de las victorias del estudiante de la UNAM han terminado en KOs.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Julio César Chávez afirma que pudo vencer a Mayweather: 'Le hubiera pegado una chin...'