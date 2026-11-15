El Estadio Cuauhtémoc será testigo de un duelo lleno de nostalgia
¿Se lo imaginan, Ames?
Un día antes del Juego de Leyendas entre ambos equipos, Maxi Rodríguez, verdugo de México en el Mundial 2006, confesó que le hubiera gustado jugar junto a Cuauhtémoc Blanco.
Aquí los detalles:
Maxi Rodríguez lanza mensaje que abre la herida del Mundial 2006 y alegra los corazones americanistas
De cara al Juego de Leyendas entre Atlético de Madrid y América, el exjugador argentino recordó su golazo ante el Tricolor
¿Dónde ver América vs Atlético de Madrid?
La transmisión del partido de leyendas se podrá ver en los siguientes canales:
América vs Atlético de Madrid: horario y canales de transmisión del Juego de Leyendas
El 11 histórico de las Águilas se medirá ante las leyendas del cuadro Colchonero desde Puebla
¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD!
América y Atlético de Madrid tendrán un duelo lleno de nostalgia en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, con figuras de la talla de Diego Godín y más.