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América vs Atlético de Madrid, juego de leyendas | x:@ClubAmerica
América vs Atlético de Madrid, juego de leyendas | x:@ClubAmerica
Emiliano Arias Pacheco
Emiliano Arias Pacheco
16:06 - 15 de noviembre de 2026
// Futbol //

En vivoAmérica vs Atlético de Madrid Juego de Leyendas EN VIVO: transmisión, horario y estadísticas

El Estadio Cuauhtémoc será testigo de un duelo lleno de nostalgia

¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD!

América y Atlético de Madrid tendrán un duelo lleno de nostalgia en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, con figuras de la talla de Diego Godín y más.