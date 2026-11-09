La Semana 9 de la temporada 2026 de la NFL llega a su fin con un atractivo enfrentamiento entre los Buffalo Bills y los Minnesota Vikings, dos de los mejores equipos actualmente

GOL DE CAMPO BILLS Los visitantes abren la pizarra con gol de campo de Tyler Bass de 39 yardas. Bills 3-0 Vikings Minnesota tendrá a los siguientes jugadores inactivos. Estos son los jugadores inactivos por parte de los Buffalo Bills. ¿Dónde ver el partido de lunes por la noche de la NFL? El duelo podrá seguirse en México a través de ESPN y Disney +. Recordamos los otros resultados de la Semana 9 de la NFL Jacksonville Jaguars 33-10 Baltimore Ravens

Cincinnati Bengals 34-17 Atlanta Falcons

Dallas Cowboys 27-23 Indianapolis Colts

Los Angeles Rams 20-13 Washington Commanders

Cleveland Browns 22-23 New Orleans Saints

New York Jets 12-35 Kansas City Chiefs

Detroit Lions 19-9 Miami Dolphins

Denver Broncos 26-21 Carolina Panthers

New York Giants 19-11 Philadelphia Eagles

Houston Texans 44-22 Los Angeles Chargers

Las Vegas Raiders 17-38 San Francisco 49ers

Green Bay Packers 45-27 New England Patriots

Arizona Cardinals 3-17 Seattle Seahawks

Tampa Bay Buccaneers 24-27 Chicago Bears Bienvenidos amigos de RÉCORD al encuentro de Lunes por la Noche de la Semana 9 de la NFL en donde se medirán Buffalo Bills ante Minnesota Vikings.