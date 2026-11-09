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Buffalo Bills vs Minnesota Vikings | Récord
Buffalo Bills vs Minnesota Vikings | Récord
José Moreno
José Moreno
17:57 - 9 de noviembre de 2026
// NFL //

En vivoBuffalo Bills vs Minnesota Vikings EN VIVO HOY NFL Semana 9 Monday Night Football

La Semana 9 de la temporada 2026 de la NFL llega a su fin con un atractivo enfrentamiento entre los Buffalo Bills y los Minnesota Vikings, dos de los mejores equipos actualmente

GOL DE CAMPO BILLS

Los visitantes abren la pizarra con gol de campo de Tyler Bass de 39 yardas.

Bills 3-0 Vikings

Minnesota tendrá a los siguientes jugadores inactivos.

Estos son los jugadores inactivos por parte de los Buffalo Bills.

¿Dónde ver el partido de lunes por la noche de la NFL?

El duelo podrá seguirse en México a través de ESPN y Disney +.

Recordamos los otros resultados de la Semana 9 de la NFL

  • Jacksonville Jaguars 33-10 Baltimore Ravens

  • Cincinnati Bengals 34-17 Atlanta Falcons

  • Dallas Cowboys 27-23 Indianapolis Colts

  • Los Angeles Rams 20-13 Washington Commanders

  • Cleveland Browns 22-23 New Orleans Saints

  • New York Jets 12-35 Kansas City Chiefs

  • Detroit Lions 19-9 Miami Dolphins

  • Denver Broncos 26-21 Carolina Panthers

  • New York Giants 19-11 Philadelphia Eagles

  • Houston Texans 44-22 Los Angeles Chargers

  • Las Vegas Raiders 17-38 San Francisco 49ers

  • Green Bay Packers 45-27 New England Patriots

  • Arizona Cardinals 3-17 Seattle Seahawks

  • Tampa Bay Buccaneers 24-27 Chicago Bears

Bienvenidos amigos de RÉCORD al encuentro de Lunes por la Noche de la Semana 9 de la NFL en donde se medirán Buffalo Bills ante Minnesota Vikings.

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