La Semana 9 de la temporada 2026 de la NFL llega a su fin con un atractivo enfrentamiento entre los Buffalo Bills y los Minnesota Vikings, dos de los mejores equipos actualmente
GOL DE CAMPO BILLS
Los visitantes abren la pizarra con gol de campo de Tyler Bass de 39 yardas.
Bills 3-0 Vikings
Minnesota tendrá a los siguientes jugadores inactivos.
Estos son los jugadores inactivos por parte de los Buffalo Bills.
¿Dónde ver el partido de lunes por la noche de la NFL?
El duelo podrá seguirse en México a través de ESPN y Disney +.
Recordamos los otros resultados de la Semana 9 de la NFL
Jacksonville Jaguars 33-10 Baltimore Ravens
Cincinnati Bengals 34-17 Atlanta Falcons
Dallas Cowboys 27-23 Indianapolis Colts
Los Angeles Rams 20-13 Washington Commanders
Cleveland Browns 22-23 New Orleans Saints
New York Jets 12-35 Kansas City Chiefs
Detroit Lions 19-9 Miami Dolphins
Denver Broncos 26-21 Carolina Panthers
New York Giants 19-11 Philadelphia Eagles
Houston Texans 44-22 Los Angeles Chargers
Las Vegas Raiders 17-38 San Francisco 49ers
Green Bay Packers 45-27 New England Patriots
Arizona Cardinals 3-17 Seattle Seahawks
Tampa Bay Buccaneers 24-27 Chicago Bears
Bienvenidos amigos de RÉCORD al encuentro de Lunes por la Noche de la Semana 9 de la NFL en donde se medirán Buffalo Bills ante Minnesota Vikings.