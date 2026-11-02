Los Chicago Bears y Seattle Seahawks serán los encargados de cerrar la Semana 8 de la NFL 2026 con un atractivo enfrentamiento de Monday Night Football
Algunos jugadores de Seahawks firman souvenirs antes del inicio del encuentro ante Bears.
¿Cómo llegan los Seahawks al MNF?
Seattle llega después de protagonizar una de las sorpresas de la temporada al derrotar 20-3 a Kansas City Chiefs, resultado con el que terminó con el invicto del vigente campeón de la NFL.
El conjunto encabezado por Sam Darnold buscará aprovechar su condición de local, además del talento del receptor Jaxon Smith-Njigba, quien acumula 867 yardas y ocho touchdowns en lo que va de la campaña.
¿Cómo llegan los Bears al MNF?
Chicago atraviesa un buen momento después de conseguir victorias consecutivas frente a Atlanta Falcons y New England Patriots, resultados que los mantienen en la segunda posición de la NFC Norte.
Con Caleb Williams como líder de la ofensiva, el equipo de Chicago intentará extender su racha positiva y demostrar que puede competir como visitante ante uno de los rivales más exigentes de la conferencia.
Resultados de la Semana 8 hasta el momento
Green Bay Packers 27-19 Carolina Panthers
Jacksonville Jaguars 42-7 Indianapolis Colts
Cincinnati Bengals 43-36 Tennessee Titans
Pittsburgh Steelers 27-6 Cleveland Browns
Detroit Lions 19-15 Minnesota Vikings
Tampa Bay Buccaneers 16-0 Atlanta Falcons
Arizona Cardinals 33-30 Dallas Cowboys
Las Vegas Raiders 38-33 New York Jets
Buffalo Bills 36-10 Baltimore Ravens
Los Angeles Rams 24-9 Los Angeles Chargers
New England Patriots 24-19 Miami Dolphins
Denver Broncos 28-24 Kansas City Chiefs
Washington Commanders 27-10 Philadelphia Eagles
¿Dónde ver el lunes por la noche de la NFL?
El partido comenzará a las 7:15 PM, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass mediante DAZN.
Bienvenidos amigos de RÉCORD al Live Blog del Monday Night Football de la Semana 8 de la NFL donde se estarán midiendo Chicago Bears vs. Seattle Seahawks.