La parrilla de salida tendrá a Lewis Hamilton como principal protagonista, luego de conseguir la pole position con Ferrari. El británico registró un tiempo de 1:16.514, apenas nueve milésimas más rápido que George Russell, por lo que se espera una batalla muy cerrada desde las primeras vueltas. Charles Leclerc partirá desde el tercer puesto.

Otro de los grandes atractivos será Andrea Kimi Antonelli, quien tiene la posibilidad de convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. El italiano suma 365 puntos y cuenta con una ventaja considerable sobre sus perseguidores. Si termina entre los nueve primeros lugares, asegurará el campeonato sin depender de otros resultados.

Por su parte, Sergio 'Checo' Pérez vivirá una jornada especial frente a la afición mexicana, pues disputará su carrera número 300 en la máxima categoría. Sin embargo, el piloto de Cadillac tendrá un desafío complicado, ya que arrancará desde la posición 21, después de una clasificación complicada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.