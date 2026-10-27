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Milwaukee ante Tampa Bay en el Juego 4 de la Serie Mundial | Récord
Milwaukee ante Tampa Bay en el Juego 4 de la Serie Mundial | Récord
José Moreno
José Moreno
16:34 - 27 de octubre de 2026
// Beisbol //

En vivoMilwaukee llega con todo el impulso anímico después de aplastar 10-1 a Tampa Bay en el tercer partido, gracias a una ofensiva de 16 imparables y un rally de ocho carreras en la quinta entrada. Los Cerveceros buscarán cerrar la serie como visitantes en el Tropicana Field y celebrar el campeonato ante unos Rays que están obligados a ganar para mantenerse con vida

Milwaukee llega con todo el impulso anímico después de aplastar 10-1 a Tampa Bay este lunes. Los Cerveceros buscarán cerrar la serie como visitantes en el Tropicana Field y celebrar el campeonato ante unos Rays que están obligados a ganar para mantenerse con vida.

¿Dónde ver el Juego 4 de la Serie Mundial?

El cuarto juego entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se disputará este martes 27 de octubre, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible por TUDN, ESPN, FOX y MLB Pass.

Bienvenidos amigos de RÉCORD al Juego 4 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Hoy puede ser una noche histórica, ya que Milwaukee Brewers está a solo una victoria de llevarse el campeonato.

No te pierdas las mejores acciones de este encuentro.

Milwaukee llega con todo el impulso anímico después de aplastar 10-1 a Tampa Bay en el tercer partido, gracias a una ofensiva de 16 imparables y un rally de ocho carreras en la quinta entrada. Los Cerveceros buscarán cerrar la serie como visitantes en el Tropicana Field y celebrar el campeonato ante unos Rays que están obligados a ganar para mantenerse con vida | RÉCORD