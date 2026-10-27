Milwaukee llega con todo el impulso anímico después de aplastar 10-1 a Tampa Bay este lunes. Los Cerveceros buscarán cerrar la serie como visitantes en el Tropicana Field y celebrar el campeonato ante unos Rays que están obligados a ganar para mantenerse con vida.
¿Dónde ver el Juego 4 de la Serie Mundial?
El cuarto juego entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se disputará este martes 27 de octubre, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible por TUDN, ESPN, FOX y MLB Pass.
Te recordamos cómo se desarrolló el duelo de ayer donde los Brewers se impusieron por paliza de 10-1 ante Tampa Bay Rays.
Brewers tiene noche redonda y aplasta 10-1 a Rays, por lo que ya acaricia la Serie Mundial
Con 16 imparables frente a solo tres de Tampa Bay, los Cerveceros dejaron a su rival contra las cuerdas y con la obligación de ganar todos los encuentros restantes
Bienvenidos amigos de RÉCORD al Juego 4 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Hoy puede ser una noche histórica, ya que Milwaukee Brewers está a solo una victoria de llevarse el campeonato.
No te pierdas las mejores acciones de este encuentro.