La actividad de la Semana 6 de la NFL arranca desde temprano con la narración del juego en Londres entre Jaguars y Texans
Texans 7-0 Jaguars
1er Cuarto | 5:13
CJ Stroud para Foster Moreau y Houston toma la delantera en Wembley.
TEXANS 0-0 JAGUARS
1er Cuarto | 8:25
El referee Larry Smith se lesionó entre jugadas. El oficial se resbaló y cuando intentó levantarse no pudo, por lo que tras la atención médica en campo fue retirado en el carrito de asistencia.
TEXANS 0-0 JAGUARS
1er Cuarto | 10:37
De momento se imponen las defensivas. Cada equipo tuvo una ofensiva que no pudo progresar, ahora regresa Lawrence al campo para tratar de romper el cero.
TEXANS 0-0 JAGUARS
1er Cuarto | 15:00
Patada de salida, primera ofensiva de Trevor Lawrence y compañía.
Previa del partido de Texans @ Jaguars
Trevor Lawrence calienta para buscar otra victoria con los Jags en Londres.
Previa del partido de Texans @ Jaguars
CJ Stroud, de los jugadores más buscados por la afición en Londres.
Buenos días, lectores de RÉCORD. Les damos la bienvenida a la narración minuto a minuto de la Semana 5 de la NFL.
La actividad comienza con un duelo divisional de la AFC Sur, donde los Houston Texans tratarán de desafiar a los Jacksonville Jaguars. Será el segundo partido de los de Liam Coen, ahora en Wembley, luego de vencer la semana pasada a loa Philadelphia Eagles en el Estadio de Tottenham, con una patada de Cam Little en los últimos segundos.