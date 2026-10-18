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Afición de Jaguars en el partido contra los Texans en Londres | AP
Afición de Jaguars en el partido contra los Texans en Londres | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade
07:16 - 18 de octubre de 2026
// NFL //

En vivoNFL Sunday Football: Todos los juegos de la Semana 6 EN VIVO HOY

La actividad de la Semana 6 de la NFL arranca desde temprano con la narración del juego en Londres entre Jaguars y Texans

Texans 7-0 Jaguars

1er Cuarto | 5:13

CJ Stroud para Foster Moreau y Houston toma la delantera en Wembley.

TEXANS 0-0 JAGUARS

1er Cuarto | 8:25

El referee Larry Smith se lesionó entre jugadas. El oficial se resbaló y cuando intentó levantarse no pudo, por lo que tras la atención médica en campo fue retirado en el carrito de asistencia.

TEXANS 0-0 JAGUARS

1er Cuarto | 10:37

De momento se imponen las defensivas. Cada equipo tuvo una ofensiva que no pudo progresar, ahora regresa Lawrence al campo para tratar de romper el cero.

TEXANS 0-0 JAGUARS

1er Cuarto | 15:00

Patada de salida, primera ofensiva de Trevor Lawrence y compañía.

Previa del partido de Texans @ Jaguars

Trevor Lawrence calienta para buscar otra victoria con los Jags en Londres.

Previa del partido de Texans @ Jaguars

CJ Stroud, de los jugadores más buscados por la afición en Londres.

Buenos días, lectores de RÉCORD. Les damos la bienvenida a la narración minuto a minuto de la Semana 5 de la NFL.

La actividad comienza con un duelo divisional de la AFC Sur, donde los Houston Texans tratarán de desafiar a los Jacksonville Jaguars. Será el segundo partido de los de Liam Coen, ahora en Wembley, luego de vencer la semana pasada a loa Philadelphia Eagles en el Estadio de Tottenham, con una patada de Cam Little en los últimos segundos.