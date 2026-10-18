Buenos días, lectores de RÉCORD. Les damos la bienvenida a la narración minuto a minuto de la Semana 5 de la NFL.

La actividad comienza con un duelo divisional de la AFC Sur, donde los Houston Texans tratarán de desafiar a los Jacksonville Jaguars. Será el segundo partido de los de Liam Coen, ahora en Wembley, luego de vencer la semana pasada a loa Philadelphia Eagles en el Estadio de Tottenham, con una patada de Cam Little en los últimos segundos.