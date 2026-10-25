Continúa la actividad de la Temporada 2026 de la NFL
Steelers 13-10 Saints
Halftime
Se termina el tiempo y hay descanso en el juego que se lleva a cabo en París, Francia
Steelers 13-10 Saints
2do Cuarto | 0:00
Chris Boswell conecta gol de campo de 47 yardas para devolverle la ventaja a Pittsburgh
Steelers 10-10 Saints
2do Cuarto | 1:45
Después de casi perder el balón; Tyler Shough conecta con Deveaughn Vele en las diagonles y, con el punto extra emptan el juego
Steelers 10-3 Saints
2do Cuarto | 6:45
Pero le duró poco el gusto a los Saints y Rodgers conecta con Washington para poner siete puntos de diferencia.
Steelers 3-3 Saints
2do Cuarto | 10:17
Llega el empate con un gol de campo de 38 yardas anotado por Carlson.
Steelers 3-0 Saints
1er Cuarto | 10:51
Chris Boswell convierte un gol de campo de 28 yardas y Pittsburgh ya gana el partido. Fueron los primeros puntos de NFL anotados en territorio francés.
Steelers vs Saints
Hace una semana había dudas de la celebración del juego, por las protestas en Francia. Pero todo se llevó de acuerdo al plan.
Bienvenidos a la narración Minuto a Minuto de la actividad de la Semana 7 de la Temporada 2026 de la NFL.
La jornada empezará con el juego se New Orleans Saints ante Pittsburgh Steelers, en el Stade de France.