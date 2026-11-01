Continúa la actividad de la Temporada 2026 de la NFL
Recordar que la Semana 8 inició el jueves anterior con la victoria de Green Bay ante Carolina.
La impecable actuación defensiva que le dio la victoria a Green Bay sobre Carolina
Con seis capturas y tres entregas a favor, la defensa de Green Bay comandó una nueva victoria en la temporada
Así llega Dak Prescott para su duelo de este medio día ante Arizona.
Minnesota se juega su invicto
Recordar que únicamente los Vikings son el equipo que queda con récord perfecto de 6-0, pero tienen una visita peligrosa frente a Detroit Lions, un rival divisional.
¿Quiénes descansan?
Esta semana los equipos que tiene Bye son:
Saints
Giants
49ers
Texans
Partidos de la NFL HOY, domingo 1 de noviembre: horarios en México
Primer turno – 12:00 horas
Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills
Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals
Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys
Minnesota Vikings vs. Detroit Lions
Las Vegas Raiders vs. New York Jets
Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers
Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers
Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars
Segundo turno – 15:05 horas
Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams
Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos
New England Patriots vs. Miami Dolphins
Sunday Night Football – 19:20 horas
Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders
La NFL vive una nueva jornada dominical de su temporada 2026 y la Semana 8 presenta una cartelera con enfrentamientos atractivos de principio a fin. Los equipos comienzan a sentir la presión de la campaña, pues cada victoria puede marcar diferencias importantes en la lucha por los primeros puestos de sus respectivas conferencias.
Este domingo 1 de noviembre habrá actividad desde el mediodía en México, con 12 encuentros repartidos en distintas ventanas de horario. Entre los compromisos más llamativos destacan el choque entre Baltimore Ravens y Buffalo Bills, además del enfrentamiento divisional entre Minnesota Vikings y Detroit Lions, dos partidos que prometen grandes emociones.La actividad continuará por la tarde con duelos como Kansas City Chiefs ante Denver Broncos y New England Patriots frente a Miami Dolphins.
Para cerrar la jornada, Philadelphia Eagles visitará a Washington Commanders en un enfrentamiento que pondrá el broche de oro a otro domingo de futbol americano.