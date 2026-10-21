La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX está por terminar, con partidos clave para las expectativas de cada equipo. En el caso de Puebla y Rayados de Monterrey se enfrentarán en la Jornada 13, fecha doble, con miras a mantenerse con esperanza de clasificar a Liguilla.
Alineación de Rayados
Esteban Andrada
Ricardo Chávez
Víctor Guzmán
Carlos Salcedo
Gerardo Arteaga
Orbelín Pineda
César Garza
Lucas Ocampos
Diego Rossi
Jesús “Tecatito” Corona
Hugo Cuypers
Director técnico: Matías Almeyda.
Rayados ya se encuentra en el estadio. Así fue el arribo de los jugadores.
Alineación del Puebla
Ricardo Gutiérrez
Iker Moreno
Fernando Monárrez
Alonso Ramírez
Facundo Almada
Juan Pablo Vargas
Bryan Garnica
Alejandro Organista
Luifer Hernández
Mathías Tomás
Omar Moreno
Director técnico: José Gerardo Espinoza
¿Cuál será la planilla arbitral del partido?
Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas
Asistente uno: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
Asistente dos: Jaime Adrián Villasana Carrasco
Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga
VAR: Salvador Pérez Villalobos
¿En qué lugar de la tabla se encuentran ambos equipos?
Puebla llega a la Jornada 13 del Apertura 2026 ubicado en el lugar 12 de la tabla general con 16 puntos, por lo que necesita sumar para acercarse a los puestos de Liguilla.
Por su parte, Monterrey ocupa se encuentra en octava posición con 17 unidades, dentro de la zona de clasificación directa a la Liguilla.
¿Dónde se podrá ver el partido Puebla vs. Monterrey?
El partido podrá seguirse este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) por la señal de ESPN y Disney+.
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