La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX está por terminar, con partidos clave para las expectativas de cada equipo. En el caso de Puebla y Rayados de Monterrey se enfrentarán en la Jornada 13, fecha doble, con miras a mantenerse con esperanza de clasificar a Liguilla.

Alineación de Rayados Esteban Andrada

Ricardo Chávez

Víctor Guzmán

Carlos Salcedo

Gerardo Arteaga

Orbelín Pineda

César Garza

Lucas Ocampos

Diego Rossi

Jesús “Tecatito” Corona

Hugo Cuypers Director técnico: Matías Almeyda. Rayados ya se encuentra en el estadio. Así fue el arribo de los jugadores. Alineación del Puebla Ricardo Gutiérrez

Iker Moreno

Fernando Monárrez

Alonso Ramírez

Facundo Almada

Juan Pablo Vargas

Bryan Garnica

Alejandro Organista

Luifer Hernández

Mathías Tomás

Omar Moreno Director técnico: José Gerardo Espinoza ¿Cuál será la planilla arbitral del partido? Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas

Asistente uno: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

Asistente dos: Jaime Adrián Villasana Carrasco

Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga

VAR: Salvador Pérez Villalobos ¿En qué lugar de la tabla se encuentran ambos equipos? Puebla llega a la Jornada 13 del Apertura 2026 ubicado en el lugar 12 de la tabla general con 16 puntos, por lo que necesita sumar para acercarse a los puestos de Liguilla. Por su parte, Monterrey ocupa se encuentra en octava posición con 17 unidades, dentro de la zona de clasificación directa a la Liguilla. ¿Dónde se podrá ver el partido Puebla vs. Monterrey? El partido podrá seguirse este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) por la señal de ESPN y Disney+. Bienvenidos amigos de RÉCORD, los invitamos a que permanezcan con nosotros para seguir la previa y las mejores acciones del partido entre Puebla y Monterrey que se disputa esta noche.