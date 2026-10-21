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Dónde ver Puebla vs Monterrey | RÉCORD
Dónde ver Puebla vs Monterrey | RÉCORD
José Moreno
José Moreno
16:38 - 21 de octubre de 2026
// Futbol //

En vivoPuebla vs Monterrey EN VIVO: resultados, goles y estadísticas

La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX está por terminar, con partidos clave para las expectativas de cada equipo. En el caso de Puebla y Rayados de Monterrey se enfrentarán en la Jornada 13, fecha doble, con miras a mantenerse con esperanza de clasificar a Liguilla.

Alineación de Rayados

  • Esteban Andrada

  • Ricardo Chávez

  • Víctor Guzmán

  • Carlos Salcedo

  • Gerardo Arteaga

  • Orbelín Pineda

  • César Garza

  • Lucas Ocampos

  • Diego Rossi

  • Jesús “Tecatito” Corona

  • Hugo Cuypers

Director técnico: Matías Almeyda.

Rayados ya se encuentra en el estadio. Así fue el arribo de los jugadores.

Alineación del Puebla

  • Ricardo Gutiérrez

  • Iker Moreno

  • Fernando Monárrez

  • Alonso Ramírez

  • Facundo Almada

  • Juan Pablo Vargas

  • Bryan Garnica

  • Alejandro Organista

  • Luifer Hernández

  • Mathías Tomás

  • Omar Moreno

Director técnico: José Gerardo Espinoza

¿Cuál será la planilla arbitral del partido?

  • Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas

  • Asistente uno: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

  • Asistente dos: Jaime Adrián Villasana Carrasco

  • Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga

  • VAR: Salvador Pérez Villalobos

¿En qué lugar de la tabla se encuentran ambos equipos?

Puebla llega a la Jornada 13 del Apertura 2026 ubicado en el lugar 12 de la tabla general con 16 puntos, por lo que necesita sumar para acercarse a los puestos de Liguilla.

Por su parte, Monterrey ocupa se encuentra en octava posición con 17 unidades, dentro de la zona de clasificación directa a la Liguilla.

¿Dónde se podrá ver el partido Puebla vs. Monterrey?

El partido podrá seguirse este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) por la señal de ESPN y Disney+.

Bienvenidos amigos de RÉCORD, los invitamos a que permanezcan con nosotros para seguir la previa y las mejores acciones del partido entre Puebla y Monterrey que se disputa esta noche.

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