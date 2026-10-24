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Rays vs Brewers EN VIVO | RÉCORD
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José Moreno
José Moreno
15:59 - 24 de octubre de 2026
// Beisbol //

En vivoRays vs Brewers EN VIVO Serie Mundial 2026 Juego 2: dónde ver, estadísticas y resultado

Milwaukee y Tampa Bay regresan al diamante para el segundo episodio del Clásico de otoño

¿Quiénes abren el Juego 2 de Serie Mundial?

Milwaukee Brewers buscarán su segunda victoria ante los Tampa Bay Rays, teniendo como protagonistas a Logan Henderson y Drew Rasmussen, respectivamente.

¿Dónde se podrá ver el Juego 2 de la Serie Mundial?

El duelo se jugará este sábado 24 de octubre a las 18:00 (hora centro de México).

El encuentro estará disponible a través de ESPN, FOX, TUDN y MLB Season Pass.

Bienvenidos amigos de RÉCORD al minuto a minuto del Juego 2 de la Serie Mundial 2026 donde Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers busca su primer campeonato de Grandes Ligas.

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