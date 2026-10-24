Milwaukee y Tampa Bay regresan al diamante para el segundo episodio del Clásico de otoño
¿Quiénes abren el Juego 2 de Serie Mundial?
Milwaukee Brewers buscarán su segunda victoria ante los Tampa Bay Rays, teniendo como protagonistas a Logan Henderson y Drew Rasmussen, respectivamente.
¿Dónde se podrá ver el Juego 2 de la Serie Mundial?
El duelo se jugará este sábado 24 de octubre a las 18:00 (hora centro de México).
El encuentro estará disponible a través de ESPN, FOX, TUDN y MLB Season Pass.
Milwaukee se llevó el Juego 1 al derrotar a los Rays por pizarra de 3-1.
¡Más de 40 años después! Milwaukee se lleva el Juego 1 de la Serie Mundial ante Rays
Con tres carreras contra una, la novena cervecera se adelantó en el camino por el Trofeo del Comisionado
Bienvenidos amigos de RÉCORD al minuto a minuto del Juego 2 de la Serie Mundial 2026 donde Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers busca su primer campeonato de Grandes Ligas.