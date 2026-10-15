Sigue en VIVO todas las acciones del arranque de la Semana 6 que verá a los mejores equipos de cada conferencia de la temporada pasada
Gracias por seguir con nosotros la narración minuto a minuto del partido entre Denver Broncos y Seattle Seahawks. Para más información, no se olviden de seguir los canales oficiales de RÉCORD.
GOL DE CAMPO
Seattle 14-17 Broncos
Con un gol de campo de 53 yardas de Will Lutz, Denver sobrevive a los campeones para llevarse la victoria en tiempo extra
INTERCEPTADO
Otra vez Sam Darndol se equivocó y los Broncos ya están sólo a 10 yardas de poder ganar el partido
OT Seattle 11-14 Broncos (10:00)
Seattle tendrá la primera serie ofensiva en los tiempos extra
GOL DE CAMPO
Seattle 14-14 Broncos
¡SE EMPATÓ EL PARTIDO! Myers conectó el gol de campo con el que mandará el partido a tiempos extras
4Q Seattle 11-14 Broncos (0:07)
Pese a la intercepción, Seattle tuvo una nueva oportunidad de poner puntos. Darnold comandó una gran ofensiva que puso a Seattle en la yardas 15 con la posibilidad de empatar el partido
INTERCEPTADO
Sam Darnold se equivocó y le ha dado la victoria a los Broncos.
4Q Seattle 11-14 Broncos (2:21)
¡OTRA VEZ JSN! El jugador ofensivo del 2026 apareció con una gran recepción que pone a Seattle en medio campo y se acercan al gol de campo
4Q Seattle 11-14 Broncos (4:01)
¡CAPTURADO! Seattle volvió a detener a la ofensiva de Denver y Sam Darnold tendrá una gran oportunidad de no sólo empatar el juego, sino que de darle la vuelta.
TOUCHDOWN
Seattle 11-14 Broncos
Con dos increíbles acarreos de George Holani, además de una gran recepción de Shaheed para la conversión de dos puntos, Seattle se pone a sólo tres puntos.
4Q Seattle 3-14 Broncos (6:30)
Con un par de conversiones importantes de Sam Darnold, una por aire y otra más por tierra, Seattle ya está dentro de la yarda 20 y amenaza con la anotación.
4Q Seattle 3-14 Broncos (9:30)
Un despeje más. Seattle y Denver se han cambiando para 11 despejes, incluyendo cinco consecutivos. Las defensas están brillando.
Siete de estas series ofensivas que terminaron en despeje tuvieron cinco jugadas o menos.
4Q Seattle 3-14 Broncos (13:00)
Se repite la historia... Sam Darnold es capturado y la defensa de Denver sacó a Seattle de zona de puntos
4Q Seattle 3-14 Broncos (14:00)
Darnold encuentra a su receptor Horton y Seattle ya se acerca a la zona de puntas para al menos recortar distancias.
FINAL DEL TERCER CUARTO
Seattle 3-14 Broncos
Con una gran actuación de su defensiva, Denver mantiene la ventaja de 11 puntos obtenida con dos anotaciones en el segundo cuarto. Seattle sigue buscando recortar distancias
3Q Seattle 3-14 Broncos (3:26)
Otro despeje más. Tras ser capturado (por cuarta ocasión en el partido) Seattle tendrá que devolver el balón y la ventaja se mantiene de 11 puntos. Se le empieza a acabar el tiempo al equipo visitante
3Q Seattle 3-14 Broncos (7:46)
Pese a los errores de seattle, Denver no sabe capitalizar y ya le devolvió el balón a Sam Darnold.
En las seis series ofensivas anteriores, Seattle sólo ha podido sumar tres puntos y ha tenido que despejar en tres ocasiones
3Q Seattle 3-14 Broncos (8:30)
¡Capturado! Sam Darnold no pudo quitarse la presión y fue detenido atrás de la línea de golpeo. Tras la captura, el equipo buscó el gol de campo pero Myers falló su intento y el partido se mantiene con diferencia de 11 puntos
3Q Seattle 3-14 Broncos (10:30)
¡Finalmente aparece la ofensiva de Seattle! Sam Darnold encontró a Shaheed con un pase de más de 30 yardas para poner a su equipo en zona de puntos
3Q Seattle 3-14 Broncos (12:50)
¡Apareció la defensa de Seattle! Los Seahawks presionaron a Bo Nix y obligaron al QB a deshacerse del balón en tercera. Ahora, Sam Darnold y compañía volverán al terreno de juego
3Q Seattle 3-14 Broncos (15:00)
El Balón está en el aire y... ¡ARRANCA LA SEGUNDA MITAD!
Denver volverá a la ofensiva buscando extender su ventaja
MEDIO TIEMPO
Seattle 3-14 Broncos
Tras los primeros dos cuartos, Denver ha dominado a Seattle, especialmente en el lado defensivo.
La ofensiva de Seattle suma tan sólo 91 yardas con Sam Darnold lanzando para 52.
La ofensiva de Denver acumula 130 yardas de las cuales 52 han venido por tierra, al igual que las dos anotaciones.
2Q Seattle 3-14 Broncos (0:47)
Seattle no pudo seguir avanzando y vuelve a entregar el balón, parece que Denver se irá al descanso con 11 puntos de ventaja
2Q Seattle 3-14 Broncos (1:45)
Pese al balón suelto la ofensiva de Denver no logró avanzar y Seattle volverá a tener la posibilidad de recortar distancias
2Q Seattle 3-14 Broncos (2:15)
Se confirma el fumble y con dos minutos por jugarse, Denver puede poner más puntos en el marcador
2Q Seattle 3-14 Broncos (2:45)
¡FUMBLE! Los oficiales marcaron balón suelto de Seattle y que fue recuperado por Denver, sin embargo, las repeticiones indican que la acción podría cambiarse
2Q Seattle 3-14 Broncos (3:15)
Tras una mala patada de despeje de Denver y cuatro acarreos consecutivos, Seattle ya cruzó medio campo y se metió a zona de puntos. El equipo quiere recortar distancias previo al medio tiempo
TOUCHDOWN
Seattle 3-14 Broncos
RJ Harvey extiende la ventaja de Denver con un acarreo de una yarda
2Q Seattle 3-7 Broncos (7:15)
Seattle ya toca la puerta y amenaza con extender su ventaja. El gol de campo ya está en la bolsa pero quieren la anotación
2Q Seattle 3-7 Broncos (9:15)
Denver se escapa con un par de acarreos y ya se acerca a zona de puntos
2Q Seattle 3-7 Broncos (9:47)
Seattle no pudo capitalizar la buena devolución de Shaheed y terminan despejando tras sólo un primero y 10 obtenido en su serie ofensivo
2Q Seattle 3-7 Broncos (12:30)
¡GRAN DEVOLUCIÓN! En el primera jugada tras la anotación de Denver, Shaheed ya puso a Seattle en medio campo
TOUCHDOWN
Seattle 3-7 Broncos
Con una serie ofensiva de casi 80 yardas y ocho minutos, Denver toma la ventaja en el juego por primera vez en el encuentro. JK Dobbins llevó el balón por tierra cinco yardas para la anotación
2Q Seattle 3-0 Broncos (15:00)
Con un par de pases de Bo Nix, Denver ya cruzó el medio campo y amenaza con poner la primera anotación del partido
FINAL DEL PRIMER CUARTO
Seattle 3-0 Broncos
Seattle tomó ventaja en el partido pero los Broncos ya se acercan a la zona de anotación con miras a, cómo mínimo, empatar el encuentro
1Q Seattle 3-0 Broncos (3:46)
Tras jugársela en cuarta oportunidad y corto, los Broncos logran mantener viva su ofensiva y ya cruzaron medio campo. Quieren darle vuelta al juego
1Q Seattle 3-0 Broncos (5:36)
Denver ya se acerca a medio campo con miras a empatar el partido. Pese a errores propios, un pase pantalla los aceró a la yarda 50
GOL DE CAMPO
Seattle 3-0 Broncos
Con un gol de campo de 55 yardas, los campeones de la NFL ponen los primeros puntos del juego y se adelantan en el marcador
1Q Seattle 0-0 Broncos (6:36)
Tras un par de jugadas por tierra, los Seahawks ya cruzaron medio campo y se instalaron en zona de gol de campo, ahora buscarán poner los primeros puntos del juego
Historial entre ambos equipos
Estos dos equipos se han visto las caras en 58 veces veces previas incluidas dos partidos de postemporada. Hasta el momento, Denver tiene la ventaja con 35 victorias por 23 para los Seattle Seahawks.
Pese al historial, los Seahawks llegan con ventaja en el historial más reciente pues se han llevado la victoria en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos incluyendo los últimos dos. Y el más importante, el duelo de Super Bowl en el 2014.
1Q Seattle 0-0 Broncos (9:10)
Tras sólo tres jugadas, los Broncos se vieron forzados a despejar. Ahora, los Seahawks buscarán poner puntos en sus segunda serie ofensiva la cual iniciará en su yarda 45
1Q Seattle 0-0 Broncos (9:50)
Desde su yarda 10, los Denver Broncos buscarán poner los primeros puntos del partido
1Q Seattle 0-0 Broncos (11:45)
¡CAPTURADO! McMillan llegó vía blitz y logró capturar a Sam Darnold para poner a Seattle fuera de zona de gol de campo. Una jugada más tarde, llegó Robinson para volver a capturarlo y llevarlos detrás de medio campo
1Q Seattle 0-0 Broncos (13:45)
Rápidamente en el partido, los Seahawks consiguieron su primer primero y 10 y ya están a sólo cinco yardas de cruzar el medio campo
1Q Seattle 0-0 Broncos
El balón está en el aire y.... ¡Arranca el partido de TNF!
Seattle tendrá la primera ofensiva del encuentro
Jaxon Smith-Njigba salta al campo
El receptor de los Seattle Seahawks sigue brillando. La temporada pasada, JSN registró 119 recepciones (cuarto en la NFL) 1793 yardas (líder en la NFL) y 10 anotaciones (T3 en la NFL)
¿En que lugar del ránking están los dos equipos?
Pese a un arranque complicado a la nueva temporada, tanto los Broncos como los Seahawks están en el Top 10 del ránking de RÉCORD. Tras cinco juegos, ambos equipos siguen siendo candidatos a pelear por el Super Bowl.
NFL Power Rankings de RÉCORD tras la Semana 5
Bienvenidos a los Power Rankings de RÉCORD de la NFL 2026, donde cada semana analizamos el potencial de los 32 equipos en su lucha por alcanzar los Playoffs o en su defecto para evitar la 'condena´de recibir el primer pick del próximo Draft
Bo Nix calentando previo al partido
El mariscal de campo ha batallado esta temporada. Tras cinco partidos disputados el QB acumula 942 yardas por aire, seis anotaciones y tres intercepciones. Además, esta campaña la ofensiva sólo ha superado una vez los 25 puntos. Hoy buscará mejorar
Estos son los jugadores que quedaron inactivos de ambos equipos
Entre lesiones y cambios en su plantilla, ambos equipos designaron un par de jugadores que no podrán ver actividad este jueves. Entre los casos más destacados están, Patrick Surtain y Talanoa Hufanga de los Broncos, piezas claves de su defensiva.
Todo lo que debes saber del partido de este jueves
Denver Broncos récord: 3 victorias 2 derrotas
Seattle Seahawks: 3 victorias 2 derrotas
Fecha: jueves 15 de octubre
Horario: 18:20 horas del centro de México
Estadio: Empower Field at Mile High
Transmisión: FOX y Fox One (streagming)
Dónde ver Seattle Seahawks vs Denver Broncos: Canales y hora del partido de Thursday Night Football de NFL
En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Semana 6 de temporada regular
Pese a que ambos equipos llegan al partido de Semana 6 con un récord ganador, parecen estar lejos de aquellas franquicias que lideraron ambas conferencias la temporada pasada. Este año, sus ofensivas, han dejado mucho que desear pero, gracias a sus defensas, han podido sumar victorias en este arranque de temporada.
La NFL arranca una nueva semana de actividad con el juego de Jueves por la Noche entre los Denver Broncos y los Seattle Seahawks, un partido que estuvimos a punto de ver en el pasado Super Bowl. Ahora ambos equipos se ven en el arranque de la Semana 6.
¡Buenas tardes, amigos de RÉCORD!