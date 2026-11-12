El duelo divisional se encargará de abrir una nueva semana de NFL. Ambos equipos aún sueñan con poder llegar a la postemporada y una victoria este jueves será fudamental
1Q Giants 0-0 Commanders (11:28)
Pese a un buen arranque a la serie ofensiva, los Giants no conretaron en tercera y ahora despejarán el balón
1Q Giants 0-0 Commanders (11:45)
Con un par de acarreos de Skateboo, los Giants ya cruzaron medio campo y se acercan a zona de gol de campo
1Q Giants 0-0 Commanders (15:00)
El balón está en el aire y... ¡ARRANCA EL PARTIDO!
Nueva York tendrá la primera serie ofensiva del partido
Ya están los protagonistas en el terreno de juego, listos para el arranque del partido.
JJ McCarthy debutará en casa
El exmariscal de campo de los Vikings tendrá su primera titularidad en el MetLife Stadium como jugador de los Giants, ahora buscará comandara su equipo a una victoria
¿Se avecina un nuevo empate?
Hay que recordar que, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron, el marcador terminó con un empate. Pese a que ambos equipos tuvieron la posibilidad de anotar en Tiempo Extra, los dos fracasaron y el reloj terminó expirando.
De hecho, Giants y Commanders protagonizan dos de los últimos tres juegos empatados que se han presentado en la NFL. Ambos equipos ya habían protagonizado otro empate en 2022, cuando terminaron 20-20
¿Cómo llegan los equipos?
Los Giants llegan al duelo de Semana 10 siendo líderes de la división con cinco victorias, dos derrotas y un empate. Una victoria ante su rival divisional podría encaminarlos a la postemporada.
Los Commenders por su parte, son terceros con un récord de dos victorias, cinco derrotas y un empate. Aunque están lejos del liderato, una victoria hoy podría hacerlos soñar con poder ganar su división.
Este jueves los Washington Commanders visitarán Nueva Jersey para medirse a los New York Giants en el MetLife Stadium.
Ambos equipos aún sueñan con poder representar la NFC Este en la postemporada pero, para ello, deberán llevarse la victoria este jueves por la noche.
Bienvenidos amigos de RÉCORD, a una nueva narración minuto a minuto de la NFL. Este jueves tendremos un duelo divisional que se encargará de abrir la semana 10 de la temporada 2026-27.