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Washington vs San Francisco para cerrar la Semana 6 de la NFL | Récord
Washington vs San Francisco para cerrar la Semana 6 de la NFL | Récord
José Moreno
José Moreno
17:03 - 19 de octubre de 2026
// NFL //

En vivoWashington Commanders vs San Francisco 49ers: EN VIVO, dónde ver transmisión, estadísticas y resultado

San Francisco llega con marca de 5-0 y tiene la oportunidad de convertirse en el primer equipo de la temporada en alcanzar seis victorias. Washington, por su parte, llega después de empatar 27-27 ante los New York Giants y tiene récord de 1-3-1.

Levi's Stadium es el inmueble donde se estará realizando el encuentro de esta noche.

La casa de los 49ers tiene una capacidad para 72 mil 864 aficionados.

Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers | Especial
Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers | Especial

Resultados de la Semana 6

Te recordamos los resultados de los encuentros de esta semana que se han presentado hasta el momento.

  • Seattle Seahawks 14-17 Denver Broncos

  • Houston Texans 34-31 Jacksonville Jaguars

  • Tennessee Titans 26-20 Indianapolis Colts

  • Carolina Panthers 25-14 Philadelphia Eagles

  • Pittsburgh Steelers 26-19 Tampa Bay Buccaneers

  • Baltimore Ravens 10-13 Cleveland Browns

  • New Orleans Saints 34-27 New York Giants

  • Chicago Bears 31-23 Atlanta Falcons

  • New York Jets 19-26 New England Patriots

  • Arizona Cardinals 18-16 Los Angeles Rams

  • Los Angeles Chargers 6-22 Kansas City Chiefs

  • Buffalo Bills 33-30 Las Vegas Raiders

  • Dallas Cowboys 13-23 Green Bay Packers

Amigos de RÉCORD, bienvenidos al encuentro de Monday Night Football, que pone cierre a la Semana 6 de la NFL donde se estarán midiendo Washington Commanders ante San Francisco 49ers.