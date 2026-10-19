San Francisco llega con marca de 5-0 y tiene la oportunidad de convertirse en el primer equipo de la temporada en alcanzar seis victorias. Washington, por su parte, llega después de empatar 27-27 ante los New York Giants y tiene récord de 1-3-1.
Levi's Stadium es el inmueble donde se estará realizando el encuentro de esta noche.
La casa de los 49ers tiene una capacidad para 72 mil 864 aficionados.
Durísima baja en la NFL
Recordamos una de las noticias más importantes de este lunes y que tiene que ver con el quarterback de Eagles, Jalen Hurts.
¡Oficial! Jalen Hurts se pierde el resto de la temporada por coágulos de sangre en los pulmones
El mariscal de campo de Eagles no podrá regresar por complicaciones con los coágulos de sangre que se habían encontrado en él recientemente
Resultados de la Semana 6
Te recordamos los resultados de los encuentros de esta semana que se han presentado hasta el momento.
Seattle Seahawks 14-17 Denver Broncos
Houston Texans 34-31 Jacksonville Jaguars
Tennessee Titans 26-20 Indianapolis Colts
Carolina Panthers 25-14 Philadelphia Eagles
Pittsburgh Steelers 26-19 Tampa Bay Buccaneers
Baltimore Ravens 10-13 Cleveland Browns
New Orleans Saints 34-27 New York Giants
Chicago Bears 31-23 Atlanta Falcons
New York Jets 19-26 New England Patriots
Arizona Cardinals 18-16 Los Angeles Rams
Los Angeles Chargers 6-22 Kansas City Chiefs
Buffalo Bills 33-30 Las Vegas Raiders
Dallas Cowboys 13-23 Green Bay Packers
Amigos de RÉCORD, bienvenidos al encuentro de Monday Night Football, que pone cierre a la Semana 6 de la NFL donde se estarán midiendo Washington Commanders ante San Francisco 49ers.