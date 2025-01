De aquí saldrá el DT Azul

Esta columna será breve y ojalá que le de esperanza a la Nación Celeste. Resulta que en Cruz Azul tienen tres candidatos, uno es el charrúa Diego Alonso, primo de Iván Alonso, el director deportivo y quien no ha tenido éxito en sus últimos cuatro intentos; otro que se acaba de sumar a la lista es el argentino Gabriel Milito, que está pidiendo mucha plata por venir, y el tercero, del quien no me quieren soltar el nombre en la Noria, es un mexicano joven, talentoso y libre, con el que ya hablaron. E

so es lo más que le saqué a mi fuente. Yo tengo en mente a una gran opción que está saliendo de Colombia, pero ese soy yo, es mera especulación.

Así que ojalá el ingeniero Víctor Velázquez sea muy inteligente y decida, no con la presión de parentescos ni nacionalidades, sino con la presión de toda una nación celeste que merece ya seriedad en la contratación de su siguiente guía.

Suerte a Martín Anselmi, que le vaya bien en Porto, yo no lo veo como un traidor, aceptó una gran oferta y listo. Ahora, ojalá que termine siendo una salida de las que duelen y que se convierten en un éxito.

Me acuerdo, por ejemplo, cuando Roberto Saporiti hizo un buen trabajo con el Necaxa, pero fue un técnico mexicano, Manolo Lapuente, el que le puso todos los detalles que hacían falta para hacer Campeones a los Rayos, esto podría ser algo parecido.

Suerte, inteligencia, sabiduría en la decisión del próximo técnico de la Máquina. Suerte aficionados celestes, yo, la verdad, me inclinaría por un mexicano.

Pronto sabremos qué decidieron.