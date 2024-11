¿Liga a dos de tres caídas?

De entrada te felicito por seguir leyendo; hoy en día nos va mejor con las videocolumnas, pero todavía hay lectores que prefieren tener más detalles por escrito.

Pero ese no es el tema sino que, como nos comentó esta mañana Raúl Guzmán, en el Buen Morning (en vivo de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, por las redes sociales de RÉCORD), existe la posibilidad de que la Liga MX busque seguir modificando el ya de por sí apretado calendario de competencias, para incluir con calzador el atrevido, aunque interesante formato de la MLS. Resulta que la liga de los vecinos presume una eliminación en la primera ronda de sus Playoffs (después del Play In, que también copiamos), que se juega a dos de tres caídas. Bueno, a dos victorias de tres posibles juegos.

Me explico, Digamos que Cruz Azul enfrenta a Tijuana en Cuartos de Final; primero se jugaría en el Azul (si no lo cierran de nuevo), digamos que La Máquina gana el primero y Tijuana el segundo, por lo que la serie regresaría al estadio de la Colonia Noche Buena en la Ciudad de México, para que se defina al ganador de dos juegos y éste sería el que avance. Como este formato no es a goles sino a victorias, en caso de empate en cualquier partido, se irían a tanda de penales para definir al triunfador y, además, si un club gana, no sé, por cinco goles, no sería importante pues, repito, acá no hay marcador global. Como en el beisbol, puedes ganar un juego por paliza y terminan siendo eliminados con dos partidos que pierdas por una carrera. Solamente importan los triunfos.

Yo sí me animo a decir que ese formato me gusta y que si además la ronda de Semifinales y la Final se jugara a un solo encuentro, para mí sería lo más justo, pues los que clasifican en los primeros lugares de la tabla siempre tendrían una ventaja más que los de abajo. En esa ronda de ganar dos de tres, podrían jugar dos veces en casa y, en las definitivas, recibes a un único juego, porque te esforzaste más en la temporada regular. Me gusta.

El gran punto y con esto me despido de la posibilidad, es que eso, más un mes de parón, generado por la necedad de la Leagues Cup; más dos torneos cortos al año con Playoffs no deja espacio para ningún movimiento más. El retorno de los torneos largos, como se juega en el primer mundo futbolístico, es urgente, pero no lo quieren ver en la Federación.

Y si no me creen, vean la aberración de hacer parar a los líderes del torneo (quienes no jugarán el Play In), 17 largos días, entre el final del torneo clasificatorio y el arranque de los Cuartos de Final de la Liguilla.

DE SALIDA

Antes de volverse a entusiasmar con la reacción del América en esta recta final del torneo, esperen una semana más y vean cómo funciona la Jardineta ante Pachuca y, sobre todo, contra los Diablos. Después de eso, que nadie les dio que no se puede soñar con el primer tricampeón del futbol mexicano en la era de los mini torneos.

