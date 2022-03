La obesidad ¡no mejora!

Salió el nuevo informe de la Federación Mundial de Obesidad, y es bastante alarmante lo que menciona. La situación es crítica y es una amenaza para muchos que conocemos:

-Es probable que las tasas de obesidad se dupliquen para el 2030, con los aumentos más altos en los países de ingresos más bajos. En los próximos ocho años se prevé que la cantidad de personas con obesidad se triplique en los países de bajos ingresos, en comparación con 2010. Ningún país está en camino de cumplir el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de detener la obesidad para el 2025.

-Más de mil millones de personas en el mundo serán obesas para 2030, dos veces más que en 2010. En México, en ese año los adultos obesos será de 21M mujeres (41%) y 11M hombres (32%).

-Se descubrió que la obesidad es un importante contribuyente a las muertes por Covid-19. 2do. después de la edad. Se podrían haber salvado muchas vidas si los gobiernos hubieran tomado antes medidas para implementar políticas integradas que ayuden a prevenir y controlar la obesidad. Las medidas de confinamiento en el mundo tuvieron un impacto negativo en las dietas y estilos de vida, aumentando el tiempo de pantalla y disminuyendo la actividad física en la escuela y en el ocio, sumado a esa inseguridad y suministro de alimentos.

-El impacto económico es masivo con costos directos (costos, médicos, etc.) e indirectos (impacto en pérdidas de productividad, reducción de capital humano, etc.). En México, se estima en US$ 26 mil millones (2.05 del PIB).

-Los niños que viven con obesidad tienen más probabilidades de tener una peor salud, con hipertensión y trastornos metabólicos. A menudo, la obesidad infantil se transmite a la edad adulta.

-La prevalencia mundial de la obesidad es mayor entre mujeres que entre los hombres, lo que pone de manifiesto la necesidad de políticas inclusivas basadas en políticas de igualdad de género.

El reto es claro, disminuir la obesidad para mejorar la salud, empezando por los niños del mundo y en México y ahora es el momento de actuar. La recomendación de la Federación Mundial de Obesidad se basa en cinco pilares clave del marco ROOTS que abarcan:

-Reconocer que la obesidad es una enfermedad, así como un factor de riesgo para otras condiciones.

-Se debe mejorar el monitoreo y la vigilancia de la obesidad para fortalecer estrategias efectivas para prevenirla.

-Las estrategias de prevención de la obesidad deben desarrollarse, probarse e implementarse a lo largo de la vida, desde antes de la concepción, pasando por la niñez y hasta la vejez.

-El tratamiento de la obesidad, incluidas las intervenciones conductuales, farmacológicas, digitales, nutricionales, basadas en la actividad física y quirúrgicas, debe ser accesible para todos.

-Deberían aplicarse enfoques basados en sistemas al tratamiento y la prevención de la obesidad.

Algunas medidas clave para abordar el problema son, a nivel gubernamental: invertir para garantizar el acceso a dietas saludables y promoverlas, aumentar la actividad física en las escuelas y en el tiempo libre, implementar regulaciones más estrictas para restringir la comercialización de productos no saludables dirigidos a niños, y abordar los factores psicológicos exacerbados por los bloqueos, etc.

La acción debe ser fuerte y para ello se debe crear un círculo virtuoso entre gobiernos –sector privado y organizaciones civiles-, gracias a un plan integrado, y, por supuesto, para detener el curso de la mala salud en la edad adulta, la prevención de la obesidad infantil es una oportunidad única.

La UNESCO se centra en el desarrollo sostenible, la educación de calidad y el empoderamiento de los jóvenes en intervenciones basadas en evidencia.

Es la principal agencia de las Naciones Unidas con el mandato de trabajar en Educación, Deporte y Educación Física con el objetivo de conectar la política con la práctica. La educación deportiva prepara a los ciudadanos para la vida.

La UNESCO estima que la participación en la actividad física diaria puede reducir la obesidad en un 30 por ciento y traducirse en una reducción del 30 por ciento en la depresión, que el ejercicio físico regular está asociado con mejores resultados de aprendizaje (puntajes de prueba 40 por ciento más altos), que el 80 por ciento de las mujeres jóvenes encuestadas en Europa equipara la participación en el deporte con un aumento de la confianza y una disminución de la ansiedad, que una mejor salud podría agregar 12 billones de dólares al PIB mundial para el 2040, un aumento del 8 por ciento que se traduce en un crecimiento un 0.4 por ciento más rápido cada año.

El programa Fit For Life de la UNESCO tiene, por lo tanto, 5 objetivos claros:

-Incrementar la participación de base en el deporte y la educación física de calidad para reducir la inactividad y las enfermedades crónicas (físicas y mentales).

-Apoyar el desarrollo de políticas deportivas inclusivas y de calidad que impulsen resultados de salud, educación e igualdad.

-Utilizar la educación en valores a través del deporte para empoderar a los jóvenes.

-Apoyar a profesores y entrenadores para promover currículos de educación deportiva de calidad centrados en el estudiante.

-Generar evidencia para respaldar inversiones específicas en el deporte como acelerador de la recuperación de Covid-19.

'Fit for Life' impulsará resultados de bienestar e igualdad por una educación deportiva de calidad basada en valores:

-Potenciar la salud física y mental a través del deporte, la EF de calidad y la promoción de una buena alimentación.

-Usar la educación en valores deportivos para cambiar comportamientos, fomentar la inclusión y también la igualdad.

-Poder medir el impacto de la intervención y tratar de apoyar de igual forma a la planificación de las políticas integradas.

La UNESCO está uniendo un pacto interdisciplinario de socios públicos y privados para impulsar un cambio transformador de la política a la práctica.

¡Impulsar un cambio transformador es la clave, y las partes interesadas en el deporte pueden integrar la misión para disminuir la obesidad, mejorar la salud y los estilos de vida!

