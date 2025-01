Desertor celeste

Como fugitivo. Así se marchó Martín Anselmi de México. El entrenador argentino y su cuerpo técnico trataron de esconderse de la prensa en el Aeropuerto de la CDMX, pero todo les salió mal: desde el vuelo directo a Madrid retrasado por casi siete horas, hasta que mientras se escondía tras un muro, pidió sin éxito que lo dejaran ingresar a la sala de abordaje por una puerta especial para no tener que encarar cámaras y micrófonos.

Viene un problemón, porque al momento de partir a Europa, Porto (que no mandó ni un representante en México para negociar, todo lo hizo Anselmi) no había arreglado la salida con Cruz Azul y sin el pago de la cláusula de contrato que lo libere. Es más, me contaron que incluso pusieron en la mesa celeste mandarles a un jugador por seis meses. Si no se salda, Anselmi caerá en incumplimiento de contrato y eso le saldrá más caro al argentino y al club lusitano. Novelón.

MASTERCLASS POR OTRO EUROPEO

La salida de Anselmi puso a dudar al representante del polaco Mateusz Bogusz, que ya no realizó el viaje acordado a México ayer para finiquitar el traspaso del volante del LAFC con Cruz Azul, pues el timonel argentino fue pieza clave para convencerlo. Ante el peligro, Víctor Velázquez instruyó a Iván Alonso hacer la operación rescate. Y lo logró.

El director deportivo de La Máquina contactó al agente y al jugador, les explicó que el proyecto deportivo celeste está estructurado para no depender de una persona y el técnico que vendrá tendrá un perfil similar al de Anselmi. Fue una plática corta y concreta, en la que se realinearon los intereses y Bogusz llegará a La Noria. Tremenda palomita para Alonso.

OTRA FUGA EN EL INFIERNO

Donde hay otro escape al extranjero es en Toluca, pues Tiago Volpi pidió salida por cuestiones familiares. Resulta que la esposa del portero está embarazada de su tercer hijo y quiere vivir en Brasil, y el guardameta no piensa estar solo en México, así que buscó acomodo, lo encontró en Gremio y le pidió al club escarlata dejarlo ir.

A la directiva de los Diablos le cayó como bomba la petición, pero acordaron que si había propuesta del club brasileño, buscarían darle salida a Tiago. No fue fácil, pero al final Gremio y Toluca llegaron apenas ayer a un principio de entendimiento y esta mañana estarán finiquitando el traspaso. De hecho, Volpi dará sus argumentos a la prensa. Eso sí, los choriceros buscan aún al reemplazo, pues no se la jugarán con Luis García como titular.

TUBI VA CON TODO

El León de don James Rodríguez se presenta mañana en casa y la transmisión para nuestro país va por Tubi, esta plataforma de streaming que pertenece al Fox Sports de los Murdoch, señal de partido que es producida por Media Pro, la empresa audiovisual que será plataforma para que crezcan en México.

Tubi está preparándose con todo para montar un canal de deportes hecho y derecho, uno que pueda competir con lo que queda de Fox Sports México y que vaya ganando terreno en nuestro país con más derechos de clubes y torneos, será la apuesta de los Murdoch después de que no pudieron recomprar al canal azul en nuestro país. Veamos.

