El cuento de hadas que esperábamos

Sucedió lo que más temimos los que defendemos el nuevo formato de clasificación: se metió el 12 de la tabla general a Liguilla. Para los críticos, la línea que determina la justicia deportiva para definir al campeón de Liga MX con el Repechaje se hizo más delgada, difusa. La sola posibilidad de que Puebla aún se pueda coronar es una afrenta. Sin embargo, en esa contrariedad también recae lo maravilloso de nuestra peculiar forma de entregar el título: si La Franja conquista el Guard1anes 2020 sería una historia de Cenicienta, una que se contaría con alegría por décadas.

Primero, por lo que hizo ante Rayados, aquel campeón de todo, que necesitó coraje y talento para acabar al rival más débil del Repechaje. Le faltó corazón. Le faltó el carácter que le sobró al Puebla. Después, el equipo de la Angelópolis debería eliminar al equipo que practica el mejor futbol de los últimos años, el León. Qué hazaña si lo logra. Y así, vendría Semifinal y Final ante un grande, en ambas instancias cerrando como visitante. Cuento de hadas. Insólito. Fantástico. Nadie se quejaría.

El Repechaje falló en ser lo espectacular que se visualizó, pero tuvo toques de dramatismo. Ahora, el camino parece cantado, excepto en una serie: Cruz Azul y Tigres será la más cerrada de las serie, y no tengo claro favorito. Pero hay que comprometerse y me quedo con La Máquina. De las otras, veo a León, Pumas y América llegando a Semifinales.

INCLUSO EL ‘ASCENSO’ NECESITA JUSTICIA

Esta semana también vimos otro tipo de justicia deportiva, la administrativa, que vino como sentencia desde el TAS, tras el reclamo de la Universidad de Guadalajara, Mérida y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que buscaban una compensación económica tras la pausa al ascenso en nuestro futbol. Pero la máxima instancia internacional entendió el caso y puso en su lugar a los ‘rebeldes’.

La intención de la denuncia que hicieron no era restaurar el ascenso a Liga MX como muchos creyeron, sino que los abogados de los tres clubes buscaron que les pagaran una cifra estratosférica como ‘resarcimiento de daños’, Querían justicia monetaria.

Y esto implicaba otro problema: los entes denunciados ante el TAS eran la Liga MX y la FMF, los organismos que deberían pagarle a estos tres equipos, lo que implicaba otra incongruencia: ni Liga MX ni FMF tienen un fondo de dinero propio, sino que los que terminarían pagando eran el resto de dueños que conforman ambos organismos. Es decir, los ‘rebeldes’ entablaron una demanda contra sus propios compañeros de torneo, los 18 del circuito de honor y los restantes del extinto Ascenso MX. A pesar de que todos ya habían votado. ¿Por qué crees que estaban sólo tres en el pleito? Sólo este trío sucumbió al capricho, a la terquedad del beneficio personal, son los únicos que no entendieron la problemática real de la división. O a los únicos que les valió pensar en el colectivo antes que lo personal. Escribía Cicerón: “Nada hay más injusto que buscar premio en la justicia”.

SE NECESITA UN ASCENSO SÓLIDO

Que es necesario que exista ascenso, no existe duda alguna. Estoy convencido que todos los integrantes de la industria saben que es lo ideal, tener como premio subir de división. ¿Por qué no hay entonces? Porque hoy no existen condiciones para tenerlo en México. Así de simple y de complicado para entenderlo. Lo que hace más clara la situación es lo vivido por los últimos equipos que desaparecieron de Liga MX: Veracruz, Lobos BUAP y Chiapas.

Los equipos del antiguo Ascenso MX pidieron ayuda y desde la Liga MX llegó, instauraron un nuevo formato, la Expansión MX, con un control económico que pretende consolidar a estos equipos y después del Mundial en casa volver a abrir el premio. Es una tarea titánica. Aún no existen equipos capaces en la división inferior. Ni siquiera los tres que denunciaron.

El ejemplo es Correcaminos, el peor equipo de la Expansión MX y que sin vergüenza alguna se atrevió a reclamar: tiene presupuesto anual asignado de casi 120 millones de pesos, extraído del erario, entregado por el gobierno de Tamaulipas a través de la UAT, y encima, su presidente está en plena campaña política para ser alcalde, rompiendo las reglas y saliéndose de los requisitos de cualquier equipo del mundo que quiera competir en Primera.

Está claro que no hay condiciones y que se necesita el ascenso, así que demos tiempo a la Expansión MX a que consolide a sus clubes para poder aspirar a tener dos divisiones sólidas y que fluya así la justicia deportiva.

SE TENÍA QUE DECIR...

Aún falta espectáculo en el Repechaje, quedó lejos de lo que esperamos, y no por el formato, que tuvo tintes dramáticos, sino por la pobre propuesta de los participantes, quizás Pachuca se salvó. Necesitamos más nivel en Liguilla, para salvar a nuestro moribundo futbol. ¡Atrévanse!

...Y SE DIJO