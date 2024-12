Esta Liga le queda 'chiquiTRIta' al América

Se burlaron cuando lo planteé hace varios torneos y hoy el tiempo me da la razón: esta Liga le queda chiquiTRItita al América. Mejor mándenlo a la Champions League o al Mundial de Clubes para que pelee contra los de su categoría.

Ni entrando como ocho lo detuvieron, ni en el Play In contra el marrullero Osorio y su Tijuana sorpresivo. No pudo el explosivo Toluca y su campeón de goleo. Tampoco el gran favorito Cruz Azul, el mejor equipo en la historia de fase regular. Sensacional Semi. Ni lo logró la nómina más cara de México y su impresionante afición en la Final. El América Tricampeón acabó con los mejores.

Y lo peor para los antis es que el Tetracampeonato luce más cerca que cualquier otro título, de los mencionados arriba y de Tigres, su nuevo gran rival; tampoco de Chivas, un remedo de versión para su rica historia, menos de Pumas, alejado de su identidad.

Y es que hoy, cuando el Ave de las Tempestades abre las alas, el resto tiembla irremediablemente. Felicidades al mejor proyecto deportivo de México, el del Club América.

LA REGIA MENTIRA

De Rayados me sorprende su afición, no por ser la más intensa y participativa, es la mejor de este país lejos. Me extraña que sigan tragándose el engaño de la directiva menos capaz de nuestro futbol, no solo porque tiene el mayor presupuesto y lo desperdicia en un proyecto sin pies ni cabeza, sino porque está hundiendo a un club que fue ganador y forjó una identidad poderosa.

Trabajé en Monterrey desde 2009 con RÉCORD y ahí me quedé prendado de los Rayados multicampeones con Vucetich. Chupete. De Nigris. Ayoví. Lucho Pérez. Jona. Meza. Basanta. Con directivos como Urdiales y Salvador. Qué cosa. Qué lejos de esta pobre versión. Qué lejos del absurdo gasto que hoy se hace.

Me extraña que la afición de Rayados solape la falta de valores y talento de esta directiva y la ausencia de títulos. Este invierno les van a contratar a otra bomba y seguirán alentando sin exigir, llenando de ilusiones y deseos vacíos el Gigante de Acero. El Monterrey está secuestrado por una directiva que lo administra como club chico y no lo es.

Mientras los regios se conforman con otro ‘ya casi’ con esta directiva que es pura fachada, el América sigue alejándose con el mejor proyecto deportivo en nuestro futbol. El Tetracampeonato del Águila está más cerca que cualquier otro título, incluida la Sexta del Monterrey.

…Y SE DIJO

