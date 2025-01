Impuestos lo atoran en América

Ovación. Vaya recibimiento tuvo Richard Sánchez al ingresar anoche con el América ante San Luis, la gente lo quiere mucho, aunque se trabaja su salida, que increíblemente se volvió a atorar. Después de que Racing de Avellaneda aceptó el precio, después que le ofreció al paraguayo mayor sueldo que el que tiene en el Nido y después que arregló el porcentaje que le toca por su traspaso, surgió un inusual atorón: el club le pidió a las Águilas que absorbieran toda la carga fiscal que implica el traspaso, por la compleja situación económica en Argentina.

Obviamente, la directiva americanista respondió que eso no era posible (ya están hartos de malas experiencias con traspasos al Cono Sur), que cada equipo deberá asumir la responsabilidad de impuestos como sucede en la normalidad de las transferencias internacionales. Increíble que ahora se frenara por este tema fiscal. A las Águilas les urge destrabarlo para liberar la plaza de extranjero y nomás no se deja el fichaje.

CEPILLADO EN LO OSCURITO

Castigado. La ironía del caso del América es que mientras Richard juega con el primer equipo aunque ya está formado en la pista de despegue, Diego Valdés está relegado aunque no tiene ofertas del extranjero como se especuló en redes.

Al ‘10’ chileno me lo mandaron ayer a jugar con la Sub 23, estuvo los 90 minutos y hasta anotó, no tiene ningún problema físico. Eso sí, le taparán el ojo al macho diciendo que es para que se ponga a punto, pero sirve a Jardine para controlar la actitud de Diego, porque se va a quedar en Coapa.

AL AZTECA MIENTRAS ESTÁ LA CASA AZUL

Inquilino. Causó revuelo la noticia que tiré ayer en Los Informantes de RÉCORD+, de que Cruz Azul regresará al Azteca en enero del 2026 y que ya tiene contrato firmado por cinco años para ser junto al América los ocupantes del Coloso de Santa Úrsula. Pero hay que aclarar: esto no evita que La Máquina construya su casa antes de ese tiempo.

Así como se salió del Azteca antes de concluir el contrato vigente para volver al Ciudad de los Deportes, en este nuevo trato también tiene la chance de irse antes si logra edificar el tan soñado estadio propio. Pero como aún no está ni el terreno elegido, la directiva celeste se protegió por un lustro para no tener que estar buscando hogar mientras levanta su cancha.

PEDIRÁN CASTIGO DURO A CHIVAHERMANO

Mal y de malas. En la derrota del Rebaño en León, un balón salió del terreno cerca del técnico Óscar García, quien lo escondió cuando Nico Fonseca lo buscaba, por lo que empujó al timonel. En revancha, el español fue a buscar al uruguayo de la Fiera y le tiró una patada con tan pésima fortuna que roza a James Rodríguez y se da cuenta el árbitro Óscar Mejía, que lo expulsó de inmediato.

Me contaron anoche que el central sí reportó en la cédula del juego la patada del entrenador del Guadalajara como conducta violenta, además de que en la imagen de televisión es clarísima la agresión. Con el antecedente de que al Curro Hernández, silbante que ‘pateó’ a Lucas Romero del León, casualmente, y le dieron 12 duelos de castigo, los árbitros esperan que se mida con la misma vara y que García se vaya buen rato a la congeladora. Veamos.