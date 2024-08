La absurda dualidad de nuestra crítica a los grandes

El contraste con el que se juzga el presente de los grandes en México es absurdo, es cómico: Al América, el gran campeón de Liga MX, se le acusa crisis por tener seis puntos en cinco fechas y ser el último eliminado en Leagues Cup, mientras que a Chivas, con 8 unidades y sin pasar siquiera de fase de grupos, se le apapacha al calificar de proceso normal. ¿No que son los dos grandes?

Uno es el mejor equipo mexicano de los últimos años, no sólo por el Bicampeonato que caló hondo en el orgullo anti, sino porque suma más puntos que nadie y es el único con calificación directa en los últimos 10 torneos. Pero no estar al tope de la clasificación es crisis.

El otro navega en la medianía una vez más, suma siete años ya sin poder ser campeón en nuestro país y se alejó a tres estrellas del odiado rival; lo peor es que no se ve cómo puede remontar la ventaja en títulos que tuvo por décadas. No es protagonista, pero se le apapacha por jugar con mexicanos. ¿Esa es la misma categoría?

Es tan incongruente e injusta esta dualidad de opinión sobre la grandeza de América y Chivas que no es privativa de especialistas con micrófono, sino que incluso una porción amplia de la afición mexicana se confunde. Es increíble que el Rebaño mantenga ese tremendo nivel de convocatoria, al ser el que más gente lleva a los estadios (de local o visita), mientras las Águilas tienen apenas mísero apoyo del 35% de la capacidad de su nueva casa. ¿Castigan al ganador y premian al mediocre? Incomprensible.

No existe en el planeta futbol un equipo capaz de sostener la excelencia por siempre, ni Real Madrid en Europa ni Bayern Munich en Alemania, por citar mejores ejemplos. Es imposible. El América debería tener permiso de meterse en ese bache que tienen los más ganadores. Pero en este país tenemos esta capacidad única de crucificar al exitoso cuando apenas algo no le sale bien y apapachar al mediocre aunque ya no dé resultados brillantes. Es la idiosincrasia mexicana.

