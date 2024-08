Las sirenas mexicanas sí cobran completo

Hay mucha confusión que requiere aclaración. Después de las desgraciadas sugerencias de Ana Guevara al equipo de natación artística para hacerse de recursos, las nadadoras, sus entrenadoras, directivos del COM y periodistas se dieron vuelo con la crítica, pero fallaron al asumir que ya no había apoyo de gobierno, pues resulta que las sirenas que compitieron de forma espectacular en París 2024 sí reciben la beca completa de CONADE, que no es poca cosa.

El apoyo deportivo desde gobierno ha sido pagado íntegro al momento de disputar la actual edición de los Juegos Olímpicos; tan sólo por lo que va de 2024, han recibido 2 millones 86 mil pesos: un millón 596 mil para las atletas y 490 mil para las entrenadoras por lo que corresponde de enero hasta julio. Y seguirá pagándose.

Para dimensionar, tan sólo el año pasado, esta selección de natación artística percibió a través de CONADE 15 millones 450 mil pesos, la cifra más alta del ciclo. Fueron 2.7 millones en becas a las atletas, 840 mil de pago a las entrenadoras y un estímulo económico extraordinario al equipo de 11.8 millones en 2023. Una locura.

¿Cuál es el problema entonces? El pleito por establecer la Federación Mexicana de Natación, no reconocida por World Acuatics, y la problemática legal para bajar apoyos desde gobierno. En realidad lo que encendió la mecha de la crítica pública fueron las desafortunadas palabras de Guevara, quien recomendó “vender calzones” a las atletas para hacerse de recursos. No fueron las formas adecuadas, tocó fibra sensible y es la cruz que carga.

Sin embargo, de eso a asegurar que no existen recursos para la natación artística hay un trecho largo. En total, desde 2019 y hasta este mes, el equipo de nado artístico ha recibido por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la cantidad de 37 millones 790 mil 338 pesos en conceptos de becas deportivas, estímulos deportivos y extraordinarios, que no es poca cosa. El problema fueron las formas, pero el fondo, ahí está.

