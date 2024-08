Que no te engañe la Leagues Cup: pasará, pero aún no

Que no te engañen: la MLS aún no es mejor que la Liga MX sólo por este fracaso masivo en Leagues Cup, pues es un torneo que la FMF entregó como ofrenda a los gringos para meterse unos cuantos dólares.

No puede ser parámetro con tantas desventajas absurdas, son demasiados regalos: el calendario, apresuramos el inicio de Liga y ellos ya van por el cierre, mientras nuestros planteles no están completos con refuerzos; en series de local y visita, sin esa cómoda ventaja de la casa, los arrasamos; los viajes de los mexicanos son extenuantes, mientras el rival casi no se mueve. En fin. Con estas circunstancias parejas en Concachampions, por ejemplo, ahí sí mantenemos el dominio.

Y uno pensaría que la actual FMF, como de cabeza a pies se creó y viene desde Televisa, sería también experta en contarnos historias, en construir narrativas que ayuden a la imagen del futbol mexicano, pero resultaron demasiado torpes. Esta Leagues Cup pudo ensalzar a los grandes y poderosos de Liga MX, pero entregaron toda la justicia y paridad deportiva posible para lograrlo.

Mira que es de genios aceptar ser sparrings del vecino en un torneo que dará frutos en un futuro lejano, mientras hoy atravesamos la peor crisis deportiva. Genios. ¿Y lo peor? Lo entregaron para tratar de comer un pedazo más grande del pastel del mercado de Estados Unidos, pero con estos resultados harán que paisanos y nuevos aficionados elijan a la MLS.

Un torneo con tantas desventajas no puede ser la medida para asegurar que la MLS ya rebasó a la Liga MX. Pasará, pero aún no. Los clubes mexicanos no son principales responsables del fracaso en Leagues Cup, sino la actual directiva de FMF que aceptó ponerse de pechito para que nos humillen los gringos. Por unos cuantos dólares están hundiendo el prestigio que aún queda.

