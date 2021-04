¿Ascenso y descenso antes de lo previsto?

PROS Y CONTRAS

En las charlas que está teniendo el presidente de la Liga de Expansión, Mikel Arriola, con los dirigentes de esa categoría, un tema trascendental es la posibilidad de regresar al ascenso lo antes posible, situación a la que no está cerrado Arriola. En las charlas ha quedado en claro que el primer paso para restablecer el ascenso es quitar el subsidio de 20 millones a cada uno de los 12 clubes que vienen de Liga de Expansión y es ahí donde los directivos han pedido tiempo para analizar la situación, ya que por cómo están las cosas ahora es casi imposible que el 70 por ciento de esas instituciones puedan sostener un equipo sin el apoyo económico de la Liga MX.

PROBLEMA EN PUERTA

La Selección Preolímpica tiene programado participar en el torneo Esperanzas de Toulón 2021, que inicia el 23 de mayo en Francia, fecha en la que se juegan las Semifinales de Vuelta de la Liga MX, lo cual significa que Jaime Lozano no podría contar con jugadores de los equipos que participen en la Liguilla y lleguen a esa instancia, lo cual complica las cosas. América (Sánchez, Córdova), Cruz Azul (Jurado, Alvarado), Monterrey (Montes, Rodríguez), Santos (Muñoz, Cervantes) son algunos de los que no estarían para el Torneo de Toulón, ya que jugar la Liguilla sin seleccionados no es opción. Otro tema es que algunos de los clubes queden eliminados serán contemplados por Gerardo Martino para el amistoso del 30 de mayo ante Islandia en Dallas.

EL ELEGIDO

Entre Cafetaleros de Chiapas (Miguel A. Casanova), Alacranes de Durango (Jair Real), Gavilanes de Matamoros (Jorge Martínez), Cruz Azul Hidalgo (Joaquín Moreno), Colima (René Isidoro García), Inter Playa del Carmen (Carlos Bracamontes), La Piedad (Jorge 'Sobrino' Guerrero e Irapuato (Javier San Román) estará el nuevo equipo de Liga de Expansión para el torneo venidero, ya que son los ocho clubes que calificaron a la Liguilla de la Segunda División y tienen la promesa de que el Campeón ascenderá automáticamente sin proceso de certificación ni nada de eso. Cruz Azul Hidalgo fue el líder general de la competencia.

