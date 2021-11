Por pandemia, los 18 equipos de Liga MX operan en números rojos

TEMA CENTRAL

El 6 de diciembre será la Asamblea de Dueños, en la cual el tema principal será la situación económica de la mayoría de los equipos de la Liga MX. Después de casi dos años de pandemia, todos los clubes operan con números rojos y hay casos de instituciones que están 40 por ciento abajo de ingresos en relación al último año antes de la pandemia. La Asamblea de Dueños es la máxima instancia de la Liga MX y los dueños de equipos se reúnen cada seis meses para tomar decisiones. Otro tema trascendental es ver todo lo relacionado al Apertura 2022, toda vez que se tratará de un torneo de tres meses que iniciará en julio y terminará en octubre del 2022 para dar paso al Mundial de Qatar 2022.

DE FAMILIA

Ratificar a personajes en su puesto cuando los resultados no son favorables, es algo común dentro de Chivas en la era Omnilife, ya que lo hizo muchas veces Jorge Vergara Madrigal y este martes lo replicó su hijo Amaury Vergara al salir a respaldar a Ricardo Peláez y dejar en claro que el hombre encargado de futbol en el Guadalajara seguirá en su puesto. Queda claro que el mensaje fue dirigido en forma clara y concisa a algunos futbolistas integrantes del plantel que pensaban que con el término del torneo se acabaría la era de Peláez. Jorge Vergara en vida varias veces hizo lo mismo con entrenadores y dirigentes, salir a respaldarlos en momentos de crisis.

CONSECUENCIAS

A una jornada de que termine el torneo hay varios casos de futbolistas extranjeros que no llegan ni a 90 minutos en el campeonato, lo cual refleja que el permitir hasta 10 foráneos por equipo genera que los equipos no sean selectivos. Jordan Sierra de Tigres no ha jugado ningún minuto a pesar de estar registrado. Renato Ibarra con América jugó solo 17 minutos antes de la lesión, mientras que Clifford con Puebla únicamente tiene 15 minutos. Romulo Otero de Cruz Azul suma apenas 36 minutos y Diogo de Oliveira de Pumas tiene 87 minutos, mientras que Felipe Pardo con el Toluca cuenta con solamente 88 minutos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX EXPERIMENTA BAJA EN LA ASISTENCIA A LOS ESTADIOS.