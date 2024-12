¿Cuánto cuesta la operación de mandíbula de Shocker? 

Dice el refrán: 'Crea fama y échate a dormir' y en esta ocasión aplicó perfectamente para mi estimado Shocker, quien luego de que el pasado jueves por la noche no se presentó a una función en la Arena Naucalpan, de inmediato se soltaron los rumores de que había recaído en las adicciones, pero tal como se los reporté desde el pasado viernes y lo pudieron leer aquí en Récord, ese rumor fue falso, simplemente el 1000% Guapo no pudo llegar a la función en el Estado de México porque fue víctima de la delincuencia por parte de un conductor de taxi por aplicación. En su momento ya él decidirá si da más detalles sobre lo que sucedió, pero hasta donde tengo entendido el luchador piensa proceder legalmente porque tiene identificado al ladrón.

Respecto al tema de sus adicciones, una fuente cercana a Shocker me asegura que el luchador va por buen camino, ya que aunque desde octubre pasado dejó la Clínica Baja del Sol ubicada en Culiacán y la cual es propiedad del ex boxeador mexicano Julio César Chávez, el luchador sigue con el tratamiento mediante sesiones con especialistas por videollamada.

A ello hay que sumarle que el 1000% Guapo se sumó a la moda de algunos famosos como Pablo Montero, Claudio Yarto o Gustavo Adolfo Infante, y desde hace unas semanas le fue colocado un pellet, que se trata de un chip que va por debajo de la piel que ayuda a inhibir el consumo de alcohol y otras sustancias.

Aunque van pocas semanas desde que viajó hasta Torreón, Coahuila para que el famoso doctor Omar Villarreal le colocara el chip, Shocker parece estar respondiendo bien a esta innovadora técnica de salud que incluso le ha servido para motivarse y meterse de lleno al gimnasio.

Pero, siempre hay un pero en la vida, y ese es que Shocker ve lejana la operación de mandíbula que necesita, pues aunque ya ha consultado a varios médicos y algunos se han ofrecido a hacerle gratis la operación, es decir, no cobrar ni un peso por sus servicios, el gran problema es que la prótesis de mandíbula que requiere tiene un costo de $450 mil pesos aproximadamente, cantidad de dinero con la que no cuenta.

Y es que por más agenda llena que tiene de aquí hasta febrero, aunado a que en cada función que se presenta o en las mismas redes sociales sigue con la venta de sus productos oficiales, está muy lejos de llegarle a esa cifra. La única esperanza del 1000% Guapo es que Julio César Chávez cumpla su promesa de ayudarle a pagarle la operación de mandíbula o que por ahí el gremio de la lucha libre se una para poner remedio a esa fractura en el rostro con la que ya lleva desde 2017.

¿Por qué Penta Zero Miedo volvió a Triple A?

¿Les sorprendió que Pentagón Jr apareciera en la función que Triple A presentó el pasado fin de semana en el Gimnasio Juan de la Barrera? ¡A mí no! Desde días antes me enteré que estaban en negociaciones ambas partes, finalmente acordado una reconciliación luego de algunos problemas meses atrás. Y es que a ver, a ambos les conviene por diferentes situaciones que poco a poco van a ir tomando sentido en los próximos meses.

Pero ¡ojo, mucho ojo! Todos sólo se han dejado llevar por la aparición del Zero Miedo en un ring de Triple A y no están entendiendo los mensajes entre líneas que hay, porque recuerden, se los he dicho una y otra vez: en la lucha libre nada pasa por casualidad, todo tiene un por qué.

Si se supone que Pentagón Jr firmará con WWE y a partir de 2025 se unirá a su roster, ¿cómo por qué tendría que despedirse de México en una función de Triple A? OK ok, muchos dirán 'pues es que en esa empresa surgió' o 'ahí obtuvo el logro más importante de su carrera que fue la máscara de Villano IV'. Puede ser, tiene lógica, pero para mí hay algo más que eso, hay acuerdos, situaciones en común que unen los caminos de Penta y Triple A con WWE.

No sé, aún parece una locura, pero nadie me quita de la cabeza que las constantes apariciones de JBL (exluchador de WWE), que el 'Patrón' Alberto sea el nuevo estandarte de AAA, que Konnan haya dado un discurso en una ceremonia del Salón de la Fama de WWE, que Rey Mysterio Jr tenga, aunque pequeñas, interacciones con AAA recientemente o las cada vez más comunes referencias que hace la Caravana Estelar de WWE tienen un motivo, y ese, podría ser, la unión de fuerzas en 2025 para ponerle cara a la alianza entre AEW y el CMLL que viene más fuerte que nunca. Y es que ¿cómo se llama la gira de Triple A para 2025? Alianzas, ¿verdad? Pues en una de esas no es una locura ¡eh!...