Fray Tormenta nos necesita

No cabe duda que a veces la lucha libre y la vida misma es muy injusta, siendo un ejemplo de ello el mismísimo Fray Tormenta, todo un ícono de la cultura popular, que durante años combinó ser sacerdote y luchador, para sacar adelante a cientos de niños sin familia y hogar que él cuidó y educó, llamándolos sus 'cachorros'.

Además, Fray Tormenta es reconocido como el descubridor e impulsor de la carrera de Místico, quizá el último ídolo que ha dado la lucha libre mexicana, mientras que la admirable historia del padrecito en favor de los niños huérfanos también inspiró la película de Hollywood 'Nacho Libre', protagonizada por Jack Black en 2006.

Sin embargo, actualmente, y a unos meses de cumplir 80 años de edad, Fray Tormenta la está pasando muy mal, ya que desde hace 8 meses perdió por completo la vista debido a un glaucoma. Esto le impide ofrecer misas por sí solo, ya que necesita la ayuda de uno de sus 'cachorros' para leer, por lo que su Arzobispo en el Estado de México lo mandó con su familia, obligándolo prácticamente a dejar la Iglesia que por muchos años también sirvió de albergue para niños sin hogar.

Aquí el problema es que Fray Tormenta no tiene familia, no tiene casa, pues por más de 50 años su única misión fue apoyar a los huérfanos que llegaban a su templo. Actualmente, el sacerdote y luchador vive en una casa rentada en Texcoco, con algunos de sus 'cachorros', quienes son los que se encargan de cuidarlo y llevarlo a sus consultas médicas.

El legendario gladiador requiere un trasplante de córnea, pero los médicos le han dado esperanza de que con la operación que le practicaron hace unos meses, la cual incluyó la colocación de una válvula para atender sus problemas de retina, pueda volver a ver.

Fray Tormenta va mejorando y ya percibe algunas sombras, pero su esperanza es recuperar la vista para pedir que lo reinstalen en una Iglesia. Mientras tanto, y luego de que lamentablemente tuviera que cerrar el autolavado que había abierto en Texcoco hace unos meses porque no fue negocio, el sacerdote se mantiene de la venta de artículos, firma de autógrafos, convivencias o cuando algún promotor de lucha libre le da una función para uno de sus 'cachorros', que está luchando como Tormenta Jr.

En este momento Fray Tormenta nos necesita a todos y estaría increíble que empresas, promotores, luchadores e incluso aficionados y prensa, le tendiéramos una mano al padrecito-luchador, porque recuerden que las cosas hay que hacerlas en vida, ya cuando no está la gente, esos comunicados, fotografías y homenajes son únicamente ganas de quedar bien. Y como dice el dicho: 'Te lo digo Juan, para que lo entiendas Místico', a quien por cierto le mandaron a decir: "Que se acuerde cómo vivía y cómo llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre, que Dios lo perdone".

AEW PIENSA INVADIR MÉXICO EN 2025

El anuncio de que las funciones de AEW serán transmitidas ahora por Fox Sports es apenas el primer paso del plan que tiene la empresa de Tony Khan en México, y es que si bien llegará a ocupar el lugar que dejará WWE ahora que en enero de 2025 emigre a Netflix, la alianza con el canal implica una apuesta para consolidarse en nuestro país.

Dynamite, Rampage, Collision, los PPV por Fox Premium, además de un programa llamado All Elite Show, conducido por Jimena Sánchez, Beto Rojas y Natalia Rivera, es la oferta de contenido que ofrecerá Fox Sports México y la cual dio inicio el pasado sábado con la transmisión del evento WrestleDream.

Pero, ¿por qué es tan importante la llegada de AEW a Fox Sports? La respuesta es sencilla... me enteré de que para 2025 la empresa de Tony Khan tiene entre sus planes ofrecer funciones en México, pues así como ya se afianzó en Estados Unidos y se ganó un lugar en Europa, ahora el proyecto de internacionalización incluye voltear a nuestro país, en donde si bien ya se conoce el producto, todavía está lejos de ser atractivo para la afición mexicana.

Basta con recordar que, aunque apenas fue fundada en 2019, AEW ya acumula varios fracasos en el mercado mexicano, luego de que sus programas han sido transmitidos en diferentes etapas por Canal Space, lo que en su momento era FITE TV y ahora es Triller TV, YouTube, así como en ViX, y en todas las plataformas muy pocas personas los veían, por lo que ahora consolidarse en México de la mano de Fox Sports será un reto.

Por último sobre este tema, quedó confirmado que AEW tiene bien castigados a Penta Zero Miedo y Rey Fénix, pues obviamente no fue casualidad que pese a ser los luchadores mexicanos de mayor renombre y trascendencia en la empresa, no fueron nombrados en el comunicado de Fox Sports ni aparecen en los videos promocionales del canal. Quien tampoco figuró y seguro hizo berrinche es Rush, a diferencia de su hermano Dralístico que sí fue considerado y bien ganado se tiene que sea visto como un referente.

