Prepárense porque si son amantes de las historias de Triple A, o no, en 2025 van a seguir dando de qué hablar y es que tengo información para ti que eres fan, o no, de la Caravana Estelar, ya que te guste, o no, volverá a generar polémica con su evento estelar para la Triplemanía del siguiente año.

Vayan anotándome una exclusiva más, pues desde ahora te puedo adelantar que todo está encaminado para que la gira de Triple A en 2025 sea en torno a la rivalidad de Latin Lover y Alberto 'El Patrón'.

Te explico... Alberto del Río, como era conocido en WWE, había firmado sólo por este año 2024 con la Caravana Estelar, por lo que hasta diciembre se presentaría en funciones organizadas por esta empresa, mientras que Latin Lover únicamente seguiría desempeñando su papel de director de talento en la compañía, toda vez que tenía descartado volver a luchar por sus diferentes lesiones.

Pero, ¿qué creen? Hubo cambio de planes. Me cuenta una fuente que la semana pasada Triple A organizó un evento en un bar por los rumbos de Polanco y aunque no se convocó a prensa, yo me pude enterar que los invitados fueron representantes de diferentes marcas a las que se les abrió la puerta para sumarse como patrocinadores de la empresa de cara al siguiente año.

Además de con un par de luchitas que se presentaron, la empresa de los Peña Roldán intentó convencer a las marcas de entrarle al negocio subiendo al escenario a Latin Lover y Alberto 'El Patrón', dos figuras de la lucha libre que por su popularidad e imagen pueden resultar atractivos a nivel comercial. Fue ahí que, aprovechando la ocasión, se les adelantó a los presentes que la "telenovela" de su rivalidad, como le llamaron, seguirá en 2025.

Esto quiere decir que el otrora Dos Caras Jr. firmó con Triple A por un año más, según me cuentan, mientras que Latin Lover, aunque no está seguro de volver a luchar por sus lesiones, gente cercana a él, me dice que se está cuidando y preparando para al menos intentarlo. No descarten que estén preparando una batalla entre el equipo de Alberto 'El Patrón' y Latin Lover, la cual concluirá obviamente en la Triplemanía XXXIII de Ciudad de México, sede en la que, por cierto, Triple A proyecta hacer más de 10 funciones en 2025.

LA VERDADERA HISTORIA DE KEMADITO

Y ya que estamos hablando de Triple A, por ahí vi en redes sociales que le andan colgando el 'milagrito' de que clonó el personaje de KeMonito luego de que en una reciente función en Ciudad Juárez apareció un chaparrito llamado Kemadito.

Ahí les va la verdadera historia para que no les mientan. Tal como ya lo dijo en sus redes sociales, el Kemadito es un personaje idea del luchador Aéreo de Juárez. Lo debutó en febrero pasado y ya en otras fechas lo ha presentado como su mascota para que esté en la esquina. De hecho, el plan de presentar a Kemadito en una función de Triple A estaba desde junio pasado, por petición directa del luchador a la empresa y no porque la Caravana Estelar quisiera tener su propia versión de KeMonito.

Sin embargo, fue este fin de semana, cuando se transmitió por televisión la otra parte de Guerra de Titanes, donde se confirmó la aparición de una mascota con traje empeluchado en color negro, muy parecido al KeMonito y al Kemalito del CMLL.

El Kemadito tiene una historia muy especial, ya que aunque pareciera una parodia, homenaje, burla o una simple copia del KeMonito del CMLL, es una forma que encontró el luchador Aéreo de recordar un trágico accidente que casi le cuesta la vida.

Corría noviembre de 2018, era un viernes y Aéreo regresaba a su casa después de trabajar, antes de bañarse, decidió calentar algo de comer y cuando prendió la estufa, una enorme llama de fuego lo envolvió, quemándole los brazos y el rostro, pero ahí no paró todo, ya que al intentar pedir ayuda salió de su casa, pero al abrir la puerta entró oxígeno y su domicilio explotó. ¿La razón? Había una fuga de gas natural en una tubería externa de un vecino, acumulándose el combustible durante todo el día en el drenaje de la casa del luchador, por lo que al llegar y encender la chispa para usar la estufa, el fuego lo quemó.

Un mes exacto duró Aéreo en el hospital para atender sus quemaduras de segundo y tercer grado, mientras que cinco meses tardó en regresar a luchar. En el transcurso de aquel accidente a la fecha, Aéreo perdió la máscara, se cruzó la pandemia y aunque después de eso siguió luchando como técnico, en 2023 hace su cambio al bando rudo, siendo ahí donde se le ocurre la idea de tener una mascota llamada Kemadito, en referencia al accidente en el que por poco muere.

