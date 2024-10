Ni tan seria y estable

"En 91 años de historia el Consejo Mundial vive, quizá, su mejor época económicamente hablando", esa fue la frase que dijo mi fuente y que no debe estar alejada de la realidad, pues basta con reconocer que el CMLL pasó de ser esa empresa que sólo se preocupaba por sacar buenos luchadores y llenar de turistas las primeras filas de la Arena México, a una compañía de nivel internacional, que fortaleció las alianzas que ya tenía en el extranjero, como con New Japan Pro-Wrestling, y encontró otras que revalorizaron su marca, como con AEW, la única empresa en los últimos tiempos capaz de darle batalla al gigante de la industria como es WWE.

Esta bonanza económica también se puede ver reflejada en las tantas y tantas marcas que se anuncian en cada función del CMLL, principalmente en la Arena México, en cuyas pantallas aparecen más veces los patrocinadores que los mismos luchadores. Y bueno, ni qué decir de los miles y miles de pesos que debe ganar la 'seria y estable' por la venta de boletos, productos oficiales, meet & greet y, sobre todo, por la venta de cerveza dentro de la México Catedral, ése sí debe ser un negociazo, así como en cualquier estadio de futbol o concierto.

Y a ver, eso no está mal, detrás de la fantasía, la pasión y el romanticismo de la lucha libre está un negocio de millones de pesos, en el que familias y empresarios, en este caso los Lutteroth, invierten su dinero esperando obtener ganancias. ¿Quién no quisiera tener un negocio así? ¡Todos!

Aquí el punto es que esas ganancias y el buen momento económico que atraviesa el CMLL no se ve reflejado en todo su personal y eso podría convertirse en un grave problema, pues una fuente, de muy alto rango, me confesó las inconformidades que hay al interior de la empresa por los bajos sueldos que reciben algunos trabajadores.

Por ejemplo, en el equipo de producción, conformado por más de 30 personas entre comentaristas, anunciadores, camarógrafos, asistentes de producción, ingenieros de audio y demás, están bastante molestos, ya que a pesar de desempeñar trabajos especializados que requieren experiencia y someterse a un alto grado de presión, sus sueldos están para llorar. Aunado a que de un tiempo para acá, los llamados para cada evento son de más horas y tienen que hacer más actividades, por el mismo precio.

Imagínense, ahí les va un ejemplo: los camarógrafos que se la rifan cargando la cámara, buscando la mejor toma, atendiendo las indicaciones en vivo del productor, corriendo para que no se les vaya el momento, subiendo y bajando del cuadrilátero y hasta cuidándose de que no les caiga encima un luchador, me cuentan que están recibiendo por llamado por ahí de 2 mil pesos, más o menos, cantidad que la empresa gana en un minuto vendiendo un boleto o haciendo un meet & greet con Chris Jericho que costó 2 mil 500 pesos por persona.

La situación es grave y ya escaló hasta el mismísimo Salvador Lutteroth Lomelí, el jefe de jefes del Consejo Mundial, al que un día los trabajadores de producción se encontraron en los pasillos de la Arena México y le solicitaron una reunión para exponerle sus inconformidades, confiando en que pueda resolverse algo, porque si no, de lo contrario, ya se escucha por ahí el rumor de que podría haber un paro de actividades, así es que si un viernes no hay transmisión de la función, ya saben por qué fue.

Esta es apenas la primera entrega. En mi siguiente columna les revelaré algunas injusticias que han sufrido algunos trabajadores y las personas a las que señalan de abusar de su poder dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Pero antes de irme, les dejo una última... Por ahí, otra de mis fuentes de la colonia Doctores me confirmó lo que sospechaba: al Hechicero no lo quieren en la empresa, desde programación y el CMLL Informa (entiéndase a quién me refiero) han hecho de todo para que no luzca, lo han bloqueado y le han metido el pie infinidad de veces, pese a que es un LUCHADORAZO y como ningún otro gladiador tiene el apoyo de la afición.

Ya sé, han de estar diciendo que entonces, ¿cómo fue el ganador de la máscara de Euforia en el 91 Aniversario del CMLL? La respuesta es sencilla: la orden vino desde arriba, desde el jefe de jefes, al que por cierto le vendieron que Chris Jericho estaba en su mero apogeo, por ello ocupó la estelar junto a Místico y bueno, ya saben ustedes lo que pasó.

