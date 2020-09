PUMAS VS ATLÉTICO SAN LUIS

Vaya que es experto Adonai Escobedo en sancionar amontonamiento, cada que entra el balón al área sanciona falta a favor del defensor, esto es inseguridad del silbante porque tiene miedo de que suceda algo dentro del área penal, no deja correr una sola, sanciona hasta las que no son, inventa muchas faltas.

En el segundo gol de Pumas existe falta sobre Barrera que no sanciona por eso los jugadores de San Luis le protestan; su técnica arbitral deficiente ya que no tiene lectura de partido y su ubicación no es la adecuada ya que le da la espalda a la jugada frecuentemente.