Fernando Hernández, con buen trabajo en el Pumas vs Puebla

Tenía tiempo que lo veía un buen trabajo de Fernando Hernández, como fue en el Pumas contra Puebla.

Es un árbitro que puede mejorar pero hay que trabajarlo, sanciona bien el penal pero no es posible que se deje gritar y no haga nada, en general no tuvo problemas.

Aplaudo que le den oportunidad a las damas como asistentes, pero Sandra Elizabeth Ramírez está muy verde, levanta la bandera, la baja en la misma jugada y señala tardío, prepárenla mejor, hoy el partido fue fácil pero no está para esta categoría, le hace falta mucha experiencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: GOLEÓ AL PUEBLA Y ALARGA SU INVICTO A OCHO PARTIDOS