El 'Gato', de los peores

Que lástima que el nivel de Marco Antonio Ortiz vaya a la baja, dias antes de viajar a Argentina para el mundial, serios errores y muy poco responsable.

La amonestación a Vigón, ridícula, en lugar de amonestar al jugador que le comete a Córdova se va sobre el jugador de Tigres, el penal a favor de Puebla estaba a tres metros de la jugada y no se atrevió a sancionarlo.

Hay otro penal a favor de Puebla al 79 que ya no se atrevieron a sancionar y el gol anulado a Tigres no hay falta, Samir bronca mucho más que el defensor y es lógico que existe contacto al término de la jugada, eso no es penal, en general bastante malito el arbitraje del ‘Gato’.

