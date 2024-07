A mis tricolores no me los toquen

Después de que mi querida Ale Zavala se quejó en redes sociales por el trato que había recibido de un encargado de la armería, me di a la tarea de investigar si había más quejas de mis atletas mexicanos y la respuesta fue un “sí”.

Me contaron que los deportistas tricolores sienten que el trato no es igualitario con respecto, por ejemplo, al que reciben los franceses u otros europeos. Y pues aquí estamos para apoyar a los nuestros y levantar la voz pidiendo condiciones igualitarias en trato y oportunidades de entrenamiento, pues la finalidad de los Juegos Olímpicos es competir bajo las mismas circunstancias. Así que ojalá los organizadores se pongan las pilas y modifiquen esos detallitos que después pueden hacerlos quedar muy mal parados.

LISTOS PARA EL SHOPING

Ya para nadie es un secreto que la Leagues Cup y toda la fiesta que hacen alrededor del All Star Game entre Ligas son decisiones que tienen molestos a los futbolistas, pues de entrada tienen que irse tres semanas, cuatro, en el caso de los convocados al partido de estrellas, y a nivel jugador y staff es algo que los tiene de malas; me cuentan que algunos han dicho abiertamente que en ese torneo prefieren ser banca o si les toca jugar no ofrecer el cien de su rendimiento, pues temen a lesiones y al desgaste físico; caso contrario a las familias, pues me cuentan que varias esposas, parejas e hijos ya se frotan las manos por las semanas de vacaciones y shopping en los ‘Yunaited’, ya que al ser vacaciones de verano y al tratarse de un torneo que nadie quiere jugar, hay flexibilidad de parte de algunas directivas en que puedan ver a sus familias durante el periodo que estén en competencia del torneo binacional.

QUIEREN QUE AGUIRRE ‘DEBUTE’ EN GUADALAJARA

Mi gober que quiere ser director técnico algún día, sí, sí, el mero Jesús Alfaro se puso vivo para pedir mano en el debut de Javier Aguirre y Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana en suelo azteca.

Y es que nada más la Federación Mexicana de Futbol confirmó su presencia en el TRI, pues levantó el teléfono para contactar a Ivar Sisniega y ofrecerle el Estadio Akron como la mejor opción; por supuesto que le vendió la idea de un sold out y una experiencia incomparable -como la de los Tigres pero mejor-.

El TRI jugará en Pasadena contra Nueva Zelanda y Arlington contra Canadá en el mes de septiembre; pero para la fecha FIFA de octubre o noviembre, Alfaro ya hizo su petición y puso a San Antonio de cabeza.

MÁS ‘DRAMA’ DE NUESTRO ‘CH14’

Cuando le digamos adiós a Chicharito de las canchas, quizá podremos verlo en la pantalla chica, y es que me cuentan que parece actor de primer nivel. Resulta que CH14 está grabando un “documental” al más puro estilo de las Kardashian. La idea era crear algo desde su llegada a Chivas, pero el documental estaba muy plano, sin drama, hasta que apareció un momento cumbre cuando la afición rojiblanca le volteó bandera y lo abucheó por sus actuaciones en la cancha.

Entonces se iluminó el cielo de los realizadores porque comenzó la ruleta de emociones que debe contener cualquier pieza audiovisual. Y como las lágrimas no pueden faltar, CH14 hizo lo suyo cuando en Tijuana sonó el himno, y también agregó el berrinche cuando salió de cambio ante Querétaro.

Ahora sí que ni el mejor guionista hubiera tenido tantos detalles como los que está poniendo nuestro querido Chicharito, pues también podremos ver su redención siendo protagonista y pareja de Cowell.

WWE QUIERE PONERSE BOTAS Y SOMBRERO

Recientemente la mayor empresa de lucha libre en el mundo, la WWE, estuvo presente en nuestro país, con dos funciones a reventar. Por eso, ante la gran respuesta de la fanaticada, mis amigos gringos vieron el signo de pesos de inmediato y ahora están interesados en traer un Premium Live Event a la Sultana del Norte.

Me dicen mis orejas regias que la WWE está muy interesada en hacer el evento en el Gigante de Acero, considerando que el inmueble puede albergar sin ningún problema un evento de gran magnitud. Recordemos que en la función de Monterrey, la leyenda, Rey Mysterio, portó la camiseta albiazul durante su entrada, lo cual podría ser una pequeña pista de lo que se viene en un futuro próximo.

